KultureGeek Internet Amazon lance son chabot IA Alexa+ sur le Web pour concurrencer ChatGPT
Internet

Amazon lance son chabot IA Alexa+ sur le Web pour concurrencer ChatGPT

5 Jan. 2026 • 20:58
Amazon officialise au CES 2026 le lancement du site Alexa.com pour étendre son chatbot d’intelligence artificielle Alexa+ au-delà des enceintes connectées Echo. Cette nouvelle interface Web permet aux utilisateurs de gérer l’organisation familiale depuis un navigateur et de concurrencer directement les chatbots comme ChatGPT et Gemini.

Amazon Alexa Chatbot Web

Amazon défie ChatGPT avec Alexa+ sur le Web

Pour rester compétitif face à l’essor des IA génératives, Amazon estime qu’Alexa+ doit sortir du cadre strict de la maison connectée. Bien que 600 millions d’appareils Echo aient été vendus dans le monde, l’objectif est désormais de rendre l’assistant omniprésent, tant sur mobile que sur le Web. Cette stratégie vise à terme à capter un public ne possédant pas nécessairement de matériel Amazon.

Le déploiement concerne pour l’instant les clients « Early Access » qui se connectent via leur compte Amazon. L’entreprise revendique déjà 10 millions d’utilisateurs pour cette version améliorée. Les premiers chiffres d’utilisation montrent un engagement fort : les clients ont deux à trois fois plus de conversations avec Alexa+ qu’avec la version originale. Ils effectuent trois fois plus d’achats, consultent cinq fois plus de recettes et les gros utilisateurs de domotique sollicitent l’assistant 50 % plus souvent pour contrôler leur maison, selon les dires d’Amazon.

Une centralisation des documents et les services tiers

L’interface du site Alexa.com propose une barre latérale de navigation pour accéder rapidement aux fonctions clés comme le réglage du thermostat ou la consultation des listes de courses. Amazon cherche à différencier son IA en se focalisant sur les besoins concrets des familles plutôt que sur la simple génération de contenu. L’assistant peut ainsi :

  • Mettre à jour les calendriers et les listes de tâches partagées.
  • Ajouter des produits aux paniers Amazon Fresh ou Whole Foods.
  • Planifier des soirées cinéma avec des recommandations personnalisées.
  • Réserver des restaurants ou organiser des itinéraires de voyage.

Amazon Alexa Web Maison Connectee

Amazon incite également les utilisateurs à mettre en ligne leurs documents personnels et e-mails directement dans Alexa+. L’IA devient alors capable de gérer la logistique domestique, comme mémoriser les vacances scolaires, les horaires des matchs de football des enfants ou la date du dernier vaccin du chien. Amazon tente ici de combler son retard face à Google qui dispose déjà de ces données via sa propre suite bureautique.

Pour enrichir son écosystème, Alexa+ intègre désormais de nouveaux services comme Angi, Expedia, Square et Yelp qui rejoignent des applications existantes telles que Uber, Ticketmaster ou OpenTable.

