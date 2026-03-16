Mind Robotics : la startup robotique du CEO de Rivian atteint les 2 milliards de dollars de valorisation

RJ Scaringe, le CEO de Rivian, élargit son terrain de jeu…et ça lui réussi. Mind Robotics, une nouvelle société de robotique qui veut repenser l’automatisation industrielle à l’ère de l’intelligence artificielle vient de réussir une importante levée de fonds. L’ambition déclarée de la startup est de dépasser les robots actuels, efficaces sur des tâches répétitives, mais encore limités dès qu’il s’agit de dextérité, d’adaptation et d’environnements forcément variables.

Une vision à contre-courant des tendances “humanoïdes”

Selon Scaringe, le secteur se focalise trop souvent sur la forme — notamment les robots humanoïdes — au détriment des problématiques fondamentaux, soit la perception fiable, la prise de décision en temps réel, la sécurité de déploiement et l’intégration dans des chaînes industrielles existantes. Mind Robotics promet donc une approche « from scratch », orientée vers les usages concrets, sans dévoiler pour l’instant de feuille de route détaillée.

Une levée de fonds massive pour attaquer un marché déjà saturé

500 millions de dollars en série A

Mind Robotics annonce une série A de 500 millions de dollars (environ 460 millions d’euros), après un premier financement de 115 millions (environ 105 millions d’euros) obtenu l’an dernier, pour une valorisation globale de 2 milliards de dollars ! Ces fonds devraient permettre de développer des robots industriels pilotés par IA, capables d’exécuter des tâches plus complexes que les automatismes traditionnels.

Rivian partenaire et fournisseur de données

Rivian participerait au projet comme investisseur et partenaire, en apportant des données industrielles et son expertise en ingénierie électromécanique pour entraîner les modèles de Mind Robotics.

Une concurrence féroce, des ponts évidents avec l’automobile

Le défi sera évidemment de se différencier face à Tesla Optimus, Boston Dynamics et une vague de startups soutenues par le capital-risque, sans oublier les géants technologiques engagés désormais dans la robotique (Apple, Samsung notamment). Scaringe peut toutefois capitaliser sur les atouts technologiques de Rivian : vision par ordinateur, systèmes autonomes, capteurs et traitement embarqué.