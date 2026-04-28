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Sosh lance Boost Fibre, une offre 8 Gb/s et Wi-Fi 7 à 26,99 €/mois

2 min.
28 Avr. 2026 • 15:45
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Sosh lance aujourd’hui une nouvelle offre Internet qui a pour nom « Sosh Boost Fibre » et qui propose 8 Gb/s au niveau du débit, ainsi que du Wi-Fi 7. L’abonnement de la marque d’Orange vient clairement concurrencer l’offre B&You Pure Fibre de Bouygues Telecom et la Freebox Pop S de Free.

Sosh Boost Fibre

8 Gb/s et Wi-Fi 7 chez Sosh

Dans le détail, l’offre Sosh Boost Fibre propose un débit Internet de 8 Gb/s en téléchargement (download) et 2 Gb/s en envoi (upload). Sosh précise que de tels débits sont possibles pour les logements éligibles à la technologie XGS-PON.

Il y a toutefois un élément important à prendre en compte ici : il n’y a ni téléphone ni télévision. En effet, c’est une offre pour Internet, d’où son prix de 26,99 €/mois. Si vous appelez, vous serez facturés. Et pour la télévision, il n’y a pas un moyen de souscrire à un abonnement supplémentaire aux options Orange TV par décodeur ou sur téléviseurs connectés.

Et le matériel dans tout ça ? Sosh propose son offre avec la nouvelle Livebox 7 SE. « Bénéficiez d’une qualité et d’une fluidité inégalée, sans coupures, ni ralentissements », dit la marque d’Orange. Pour ce qui est du réseau sans fil, on retrouve le Wi-Fi 7.

Officiellement, Sosh dit que c’est disponible pour les nouveaux clients, mais plusieurs clients avec des offres existants ont confirmé avoir pu migrer sur le nouvel abonnement depuis leur espace client.

Sosh Boost Fibre est disponible sur le site de Sosh pour 26,99 €/mois. C’est sans engagement. Il y a toujours l’offre à 24,99 €/mois avec un débit jusqu’à 2 Gb/s, la Livebox 6 et son Wi-Fi 6E, ainsi que TV d’Orange pour ceux qui le souhaitent, tout comme les appels illimités vers les fixes.

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