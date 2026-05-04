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La « nouvelle » Livebox 7 SE d’Orange/Sosh n’est pas si nouvelle

3 min.
4 Mai. 2026 • 18:53
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Sosh a récemment lancé une offre Boost Fibre à 26,99 €/mois avec un débit de 8 Gb/s, du Wi-Fi 7 et une nouvelle Livebox 7 SE. Le choix de la box pouvait surprendre parce qu’il s’agit techniquement d’un nouveau modèle, qui n’a pourtant pas eu le droit à une présentation détaillée. On comprend pourquoi maintenant.

Livebox 7 SE

Livebox 7 SE = Livebox 7 avec un changement

Il se trouve que la « nouvelle » Livebox 7 SE que l’on retrouve chez Sosh est en réalité… la Livebox 7 d’Orange. Une seule différence est au programme : la Livebox 7 SE a le droit à du plastique noir avec une finition brossée métallique, là où la Livebox 7 profite d’une finition avec du tissu, donnant un aspect un peu plus « premium ». Mais pour le reste, rien ne change.

Nouvelle Livebox 7 Wi-Fi 7

Des photos de clients sur lafibre.info montrent bien que le carton et les manuels mentionnent Livebox 7. La mention Livebox 7 SE est seulement présente sur l’étiquette.

Par conséquent, la Livebox 7 SE embarque les mêmes caractéristiques, dont un port Ethernet de 10 Gb/s, quatre ports Ethernet de 1 Gbps, deux prises téléphone, un port USB, un port fibre et un port pour l’alimentation.

Dans le détail, l’offre Sosh Boost Fibre propose un débit Internet de 8 Gb/s en téléchargement (download) et 2 Gb/s en envoi (upload). Sosh précise que de tels débits sont possibles pour les logements éligibles à la technologie XGS-PON. Il y a toutefois un élément important à prendre en compte ici : il n’y a ni téléphone ni télévision. En effet, c’est une offre pour Internet, d’où son prix de 26,99 €/mois. Si vous appelez, vous serez facturés. Et pour la télévision, il n’y a pas un moyen de souscrire un abonnement supplémentaire aux options Orange TV par décodeur ou sur téléviseurs connectés.

Sosh Boost Fibre est disponible sur le site de Sosh pour 26,99 €/mois. C’est sans engagement.

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