Sosh a récemment lancé une offre Boost Fibre à 26,99 €/mois avec un débit de 8 Gb/s, du Wi-Fi 7 et une nouvelle Livebox 7 SE. Le choix de la box pouvait surprendre parce qu’il s’agit techniquement d’un nouveau modèle, qui n’a pourtant pas eu le droit à une présentation détaillée. On comprend pourquoi maintenant.
Il se trouve que la « nouvelle » Livebox 7 SE que l’on retrouve chez Sosh est en réalité… la Livebox 7 d’Orange. Une seule différence est au programme : la Livebox 7 SE a le droit à du plastique noir avec une finition brossée métallique, là où la Livebox 7 profite d’une finition avec du tissu, donnant un aspect un peu plus « premium ». Mais pour le reste, rien ne change.
Des photos de clients sur lafibre.info montrent bien que le carton et les manuels mentionnent Livebox 7. La mention Livebox 7 SE est seulement présente sur l’étiquette.
Par conséquent, la Livebox 7 SE embarque les mêmes caractéristiques, dont un port Ethernet de 10 Gb/s, quatre ports Ethernet de 1 Gbps, deux prises téléphone, un port USB, un port fibre et un port pour l’alimentation.
Dans le détail, l’offre Sosh Boost Fibre propose un débit Internet de 8 Gb/s en téléchargement (download) et 2 Gb/s en envoi (upload). Sosh précise que de tels débits sont possibles pour les logements éligibles à la technologie XGS-PON. Il y a toutefois un élément important à prendre en compte ici : il n’y a ni téléphone ni télévision. En effet, c’est une offre pour Internet, d’où son prix de 26,99 €/mois. Si vous appelez, vous serez facturés. Et pour la télévision, il n’y a pas un moyen de souscrire un abonnement supplémentaire aux options Orange TV par décodeur ou sur téléviseurs connectés.
Sosh Boost Fibre est disponible sur le site de Sosh pour 26,99 €/mois. C’est sans engagement.
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