Après l’Apple Watch, Free Mobile propose l’eSIM gratuite pour les Samsung Galaxy Watch

Quelques mois après l’Apple Watch, Free Mobile annonce proposer l’eSIM pour les Galaxy Watch, à savoir les montres connectées de Samsung. Et comme pour le modèle d’Apple, l’eSIM est ici gratuite pour les clients de l’opérateur.
Ainsi, les détenteurs d’une Galaxy Watch peuvent se connecter au réseau cellulaire de Free Mobile sans dépendre obligatoirement d’un réseau Wi-Fi. C’est pratique pour utiliser certaines fonctionnalités de la montre en extérieur sans obligatoirement avoir son smartphone à proximité.
Free Mobile fait savoir que l’eSIM gratuite est disponible à partir d’aujourd’hui pour les Galaxy Watch qui tournent sous One UI 8 Watch. C’est la première fois que l’opérateur supporte des montres connectées Android, mais ce ne sera pas la dernière. En effet, il précise que les Google Pixel Watch suivront plus tard, sans pour autant communiquer une date précise.
[Watch] L'option eSIM sur les Samsung Galaxy Watch est disponible chez @free 🚀
✅ Inclus pour les forfaits : Série Free, Free 5G & Free MAX
⌚ Compatible sur les montres Samsung à partir de One UI 8 Watch
📣 Première option pour les montres sous Android (en attendant les… pic.twitter.com/g63y9HEMaD
— Free 1337 (@Free_1337) May 12, 2026
L’option eSIM gratuite est disponible avec les forfaits Série Free à 9,99 €/mois pendant un an (puis 19,99 €/mois), Free 5G+ à 19,99 €/mois et Free Max à 29,99 €/mois. Ces forfaits sont à retrouver depuis le site de Free Mobile.
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