TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Promos [#BonPlan] Les promos High-Tech du 2 juin
Promos

[#BonPlan] Les promos High-Tech du 2 juin

11 min.
2 Juin. 2026 • 21:52
0

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

Deals Promos

🔥🔥 Si vous souhaitez suivre un produit en particulier en regardant les meilleurs prix sur internet et/ou être alerté dès qu’il atteint le prix souhaité ➡️ testez notre comparateur de prix pour produits High-tech et Électroménager 🔥

 

— 🔥 Nouveautés du jour —

  • Vidéoprojecteur Magcubic HY310 4K à 50,82€ au lieu de 182,92€ sur @Aliexpress avec le code FR6SS06
  • Tablette BlackViews MEGA 12 (processeur Dimensity 7200, écran 12,2 pouces 2,4K 120Hz, étanche IP69K, 50MP, 10000mAh,)  à 332€ au lieu de 599€ sur @Aliexpress avec le code FR6SS50
  • Calendrier numérique TABWEE P15 15,6 pouces 2026 – Planificateur familial, planification des repas et des tâches, récompenses pour enfants, Wi-Fi, synchronisation Google/iCloud, 32 Go à 143€ au lieu de 299€ sur @Aliexpress avec le code FR6SS20
  • HOT! Traqueur Apple AirTag (2ᵉ génération) à 27€ sur @Amazon
  • HOT! Figurine Funko pop! Star Wars : The Mandalorian – Mando Flying with Jet Pack à 6,99€ sur @Amazon
  • Pack Console Playstation Sony PS5 standard avec 2 manettes – 1 To à 595€ au lieu de 640,28€ sur @Amazon
  • Souris sans fil Logitech MX Master 4 – 8 Boutons, Bluetooth 2.4 GHz, Récepteur USB, Graphite (Occasion – Comme Neuf) à 74,33€ sur @Amazon
  • [Via Paypal] Caméra DJI Osmo Pocket 4 – 4K/240FPS, D-Log, 37 MP, Wifi, Stockage Interne 107Go à 365,49€ sur @AliExpress avec le code FR6SS50
  • Console Nintendo Switch 2 (via 41,95€ sur la carte fidélité – retrait en magasin) à 377,54€ au lieu de 419,99€ sur @Carrefour
  • Pack EcoFlow DELTA 3 Classic + Film solaire toit panoramique HeatGuard 290 W (Tesla Model Y) – Batterie LiFePO4 1024 Wh, Sortie CA 1800 W à 549€ au lieu de 1148€ sur @Amazon
  • Boîtier PC TR A70 Vision – Équipé d’un écran de 9,16 pouces à 125,63€ au lieu de 147€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Jouet Lego Star Wars 75400 The Clone Wars Microfighter Chasseur Jedi de Plo Koon à 8€ au lieu de 11,07€ sur @Amazon
  • Crimson Desert Day One Edition sur PS5 à 49,99€ au lieu de 59,99€ sur @E.Leclerc
  • Console Atari 2600+ Pac-Man Edition à 109,61€ au lieu de 138,57€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • Carte graphique Palit GeForce RTX 5080 GamingPro V1 16 Go à 1099,99€ sur @JoyBuy
  • Légendes Pokémon: Z-A sur Nintendo Switch à 34,99€ au lieu de 59,99€ sur @Cdiscount
  • Trottinette électrique Xiaomi Scooter 4 Pro 2nd Gen – 1000W, Autonomie 60 km, 10000 mAh / 468 Wh, Pneus 10″, IPX4 à 249,99€ au lieu de 449,99€ sur @E.Leclerc
  • Casque CMF by Nothing Headphone Pro – ANC hybride, audio Hi-Res LDAC, 100h d’autonomie (Gris Clair) à 59,50€ au lieu de 77,85€ sur @Amazon.es – livrable en France

 

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

  • 🔥 Pour un meilleur confort de lecture, notre App d’actualités iAddict v5 est disponible gratuitement sur iPhone, iPad et Apple Watch.

➡️ Accessoires / objets connectés :

➡️ Smartphones :

➡️ Tablettes / Liseuses :

  • Tablette tactile 11″ Android 16 TABWEE T50 avec 24Go RAM (6+18 ext) 128Go ROM, 5G, Wi‑Fi, 8000mAh à 89,99€ au lieu de 179.99sur @Cdiscount
  • Tablette 11″ Apple iPad Air M4 2026 Wi-Fi – RAM 12 Go, 128 Go, Version Importée (Vendeur Bluesky-EU) à 549,99€ au lieu de 669€ sur @Rakuten
  • Tablette 12.1″ Xiaomi Redmi Pad 2 Pro – 2.5K 120Hz, 6/128 Go, 12000mAh, Gris (Entrepôt FR) à 183,40€ sur @AliExpress avec le code AEVS16
  • HOT! iPad Air 11 pouces M3 à 559€ sur @Amazon
  • Tablette 11″ Apple iPad avec Puce A16 – Bleu  à 369€ au lieu de 409€ sur @Amazon
  • HOT! Tablette 13″ Apple iPad – M3, 128 Go à 739€ au lieu de 807€ sur @Amazon.de – livrable en Franc

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

  • Console Nintendo Switch 2 + Jeu Pokémon Pokopia – (Via 20€ fidélité) à 459,98€ sur @Auchan
  • Console Nintendo Switch 2 + Mario Kart World (via 30€ sur la carte fidélité) – Sélection de magasins à 414,90€ sur @Carrefour avec le code 12DRIVE10

➡️ Jeux :

  • HOT! Battlefield 6 sur PS5 et Xbox Series X à 35,30€ sur @E.Leclerc
  • Gran Turismo 7 sur PS5 à 34,99€ sur @Auchan
  • Horizon Zero Dawn Remastered sur PS5 (+ Un goodies à 1 centime ) à 19,99€ sur @Fnac
  • Kingdom Come: Deliverance II sur PS5 à 29,99€ sur @Amazon
  • Jeu 007 First Light sur Xbox Series X – Edition Specialiste à 47€ sur @Amazon
  • Hitman World of Assassination sur PS5 – Anniversary Edition à 35,72€ au lieu de 39,37€ sur @Amazon
  • [Précommande] Lego Batman : L’héritage Du Chevalier Noir sur PS5 à 49,99€ sur @Auchan
  • Assassin’s Creed Shadows Limited Edition sur PS5 et Xbox Series X à 29,99€ sur @Amazon
  • Battlefield 6 sur PS5 à 39,30€ au lieu de 49,96€ sur @Amazon
  • [Précommande] Yoshi and The Mysterious Book sur Switch 2 à 51,99€ sur @Carrefour
  • [Précommande] Starfield sur PS5 (+10€ offerts en bon d’achat) à 49,99€ sur @Micromania
  • Metroid Prime Remastered sur Nintendo Switch à 29,99€ sur @Amazon
  • Visions of Mana sur PS5 à 28,99€ au lieu de 49,43€ sur @Amazon

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

  • SSD Interne Netac NVMe M2 – 1 To à 95,10€ sur @AliExpress avec le code FRSF15
  • SSD Interne 1 To Cusu CV3500M – TLC Gen3, M2 2230 NVMe, Compatible Steam Deck & Microsoft Surface Pro à 92,80€ sur @AliExpress avec le code FRSS13/CUSUSSD1

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

  • Vidéoprojecteur TCL C1 – 1080P, Dolby 8 W, Netflix Certifié, Google TV Intégré à 207,57€ au lieu de 279,88€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Boitier Multimédia Xiaomi TV Mi box S – 3ème génération, 32 Go (expédition France) à 36,51€ sur @AliExpress avec le code SRFR04
  • HOT! Barre de Son Sonos Beam Gen 2 – Dolby Atmos et contrôle Vocal, noir ou blanc à 379€ au lieu de 465,74€ sur @Amazon
  • TV 65″ Xiaomi TV A Pro 65 2026 – QLED 4K, HDR10+, Google TV à 405,58€ au lieu de 769,99€ sur @AliExpress avec le code ASFR60
  • TV 65″ Xiaomi A 65 2025 – LED, 4K UHD, HDR10, Google TV (Vendeur Xiaomi France) à 313,77€ sur @AliExpress avec le code ASFR55
  • TV 55 » Philips 55PUS7000/12 – 4K (139 cm), LED à 299,99€ au lieu de 349,99€ sur @Carrefour

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

  • Tapis de Souris Gaming Corsair MM300 Pro – 930×300 mm, Surface micro-maille, anti-éclaboussures, base antidérapante, 3 mm à 14,99€ au lieu de 29,86€ sur @Amazon
  • Clavier gaming mécanique sans fil Logitech G G515 TKL Lightspeed Noir (Linéaire) – GL Red à 65,99€ au lieu de 99,99€ sur @Fnac avec le code LOGI20

➡️ PC portables / PC fixes :

  • PC Portable 13″ Apple MacBook Neo – Puce A18 Pro, RAM 8 Go, SSD 256 Go, MHFA4FN/A (Via 50€ sur la Carte de Fidélité) à 599€ au lieu de 669€ sur @Carrefour
  • PC portable 15,1″ Lenovo Legion 5 15IRX10 – OLED, i7 13650HX, 32 Go RAM, 1 To SSD, RTX 5070, Windows 11 à 1699,99€ au lieu de 1899,99€ sur @Fnac
  • PC portable 15,3″ Lenovo IdeaPad Slim 3 – Core i5-13420H, Ram 24 Go, SSD 1 To, Sans OS à 549,99€ au lieu de 799,99€ sur @Cdiscount avec le code PACMAN50
  • PC portable Gamer 17,3 » Lenovo LOQ 17IRX10 – FHD IPS 165hz, Core i7-13700HX, RTX 5060 115W, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Batterie 60Wh (Sans OS) à 1329,99€ au lieu de 1049,99€ sur @Cdiscount

➡️ Composants PC :

  • Carte Graphique Gainward GeForce RTX 5060 Ti Ghost 8GB à 322€ sur @Alternate
  • Carte Graphique Asus Prime Radeon RX 9070 XT OC Edition 16 Go Blanc ou Noir à 633€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • Processeur AMD Ryzen 7 7800X3D à 206€ sur @AliExpress avec le code ASFR30
  • Carte Graphique AMD Radeon RX 9060 XT OC Gaming Edition XFX Swift – 16GB GDDR6 à 429€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Carte mère Gigabyte B650M Aorus Elite – Compatible avec les processeurs AMD Ryzen 9000, VRM 12+2+2 phases, jusqu’à 8000 MHz DDR5 à 140€ sur @Alternate

➡️ Écrans PC :

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

🔥 Électroménager —

  • Trottinette électrique pliable iScooter i9 – 350W, 7.5 Ah, 30 km/h, Autonomie 25 km, Roues 8.5″ (Entrepôt EU) à 92,43€ sur @AliExpress avec le code FRSF10
  • Aspirateur Dyson Cinetic Big Ball Multifloor 2 (Via 50€ en crédit fidélité – Via sélection de retraits Drive) à 189,99€ sur @Carrefour avec le code 12DRIVE10

— 🔥 Divers —

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Android Logo Icone

Les smartphones Android se mettent à détecter les appels frauduleux et deepfakes vocaux

2 Juin. 2026 • 22:49
0 Mobiles / Tablettes

Google propose une nouvelle fonction de détection d’appels frauduleux sur les smartphones Android qui vérifie si le...

Moteur Recherche Google Logo

Le Parlement européen abandonne Google pour le français Qwant

2 Juin. 2026 • 20:00
1 Internet

Le Parlement européen va faire du français Qwant son moteur de recherche par défaut sur les ordinateurs utilisés en interne,...

Claude Logo

Claude Mythos : Anthropic élargit son IA à plus de 15 pays

2 Juin. 2026 • 19:03
0 Internet

Anthropic ouvre plus largement l’accès à Claude Mythos, son modèle d’intelligence artificielle dédié...

Meta Logo

Meta durcit ses protections pour les adolescents sur Instagram, Messenger et Facebook

2 Juin. 2026 • 17:45
0 Internet

Meta a annoncé aujourd’hui de nouveaux garde-fous sur Instagram, Facebook et Messenger pour limiter l’exposition...

SFR Logo Boutique

SFR ajoute une protection de cybersécurité à ses clients fibre

2 Juin. 2026 • 15:42
0 Internet

SFR annonce la disponibilité de « SFR Navigation Protégée », une nouvelle protection de...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article L’App Store est en panne pour plusieurs utilisateurs, annonce Apple

L’App Store est en panne pour plusieurs utilisateurs, annonce Apple

2 Jun. 2026 • 22:57

image de l'article Le MacBook Neo se vend mieux que les autres Mac au lancement

Le MacBook Neo se vend mieux que les autres Mac au lancement

2 Jun. 2026 • 20:46

image de l'article Apple Design Awards 2026 : Apple dévoile les applications et jeux vainqueurs

Apple Design Awards 2026 : Apple dévoile les applications et jeux vainqueurs

2 Jun. 2026 • 19:17

image de l'article iOS 27 adapterait les applications iPhone avec le mode d’écran scindé

iOS 27 adapterait les applications iPhone avec le mode d’écran scindé

2 Jun. 2026 • 18:16

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site