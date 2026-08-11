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Kreios Space prépare un satellite qui utilisera l’atmosphère terrestre comme carburant

3 min.
11 Août. 2026 • 18:00
0

Et si les satellites pouvaient littéralement respirer pour rester en orbite ? La start-up espagnole Kreios Space développe une propulsion spatiale électrique capable de récupérer les particules présentes dans les couches supérieures de l’atmosphère terrestre et de les transformer en poussée. Une première démonstration orbitale est actuellement programmée pour 2028.

Un moteur alimenté par l’air de la haute atmosphère

La technologie ABEP, pour Air-Breathing Electric Propulsion, doit permettre d’évoluer durablement en très basse orbite terrestre, ou VLEO, à environ 100 à 400 kilomètres d’altitude. À cette hauteur, les molécules d’oxygène et d’azote restantes provoquent une traînée suffisante pour faire progressivement chuter un satellite.

Satellite Kreios Space

Rendu 3D du futur satellite de Kreios Space 

Kreios veut transformer cette contrainte en ressource. Son système capture ces particules, les ionise pour former un plasma puis les expulse afin de générer une poussée. Le satellite pourrait ainsi compenser continuellement la traînée atmosphérique sans embarquer d’importantes réserves de carburant.

Des images plus précises grâce à une orbite beaucoup plus basse

Pour cette démonstration, Kreios utilisera une plateforme MP42 de Kongsberg NanoAvionics. La mission doit tester le moteur à différentes altitudes, analyser l’environnement atmosphérique et réaliser des images visibles et proche infrarouge d’une résolution inférieure au mètre.

Voler plus près de la Terre améliore naturellement la résolution des instruments et peut également renforcer les communications. Ces orbites sont par ailleurs moins encombrées que les zones actuellement occupées par les grandes constellations comme Starlink, alors que la congestion de l’orbite basse devient une préoccupation croissante.

Une autre approche pour limiter les débris spatiaux

La VLEO présente enfin un avantage environnemental : un satellite en orbite basse qui cesse de fonctionner perd rapidement de l’altitude et finit par se consumer dans l’atmosphère, réduisant ainsi le risque de créer des débris persistants. Cette problématique pousse déjà l’industrie à développer des missions spécialisées comme le satellite ADRAS-J.

Si l’essai orbital confirme les performances obtenues au sol, la propulsion atmosphérique pourrait ouvrir une nouvelle catégorie de satellites : plus proches de la Terre, capables de produire des images plus détaillées…  et dépendant beaucoup moins du volume carburant emporté au lancement.

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