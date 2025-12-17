Une nouvelle étude alerte sur un risque imminent de collision spatiale en orbite basse

L’encombrement en orbite basse vient de franchir un seuil critique. Une nouvelle étude – qui introduit un indicateur inédit baptisé CRASH Clock et destiné à mesurer la pression exercée sur l’orbite basse (LEO) – vient de rendre des conclusions particulièrement alarmantes : en cas de perte soudaine des capacités d’évitement de plusieurs satellites, une collision majeure pourrait survenir en seulement 2,8 jours.

Cette estimation repose sur le volume actuel d’objets en orbite basse, qui n’a cessé de croître avec l’essor des mégaconstellations. Les chercheurs décrivent un contexte où les « quasi-collisions » ne sont plus exceptionnelles… mais bien routinières !

Le spectre du syndrome de Kessler

Une collision importante pourrait en outre déclencher une réaction en chaîne, une réaction connue sous le nom de syndrome de Kessler. Ce scénario théorique décrit un emballement des impacts entre satellites et débris, jusqu’à rendre certaines orbites inutilisables pendant des décennies et fragiliser les infrastructures numériques mondiales.

Une dégradation rapide de la situation

Le CRASH Clock met en perspective l’accélération du phénomène : en 2018, le délai estimé avant une collision catastrophique dépassait encore quatre mois. Aujourd’hui, la multiplication des satellites a réduit cette fenêtre à quelques jours. Les objets en orbite basse sont désormais plus de 24 000, contre moins de 14 000 il y a six ans.

Starlink, symbole d’un ciel surchargé

La constellation Starlink illustre cette densification extrême. Ses milliers de satellites effectuent en permanence des manœuvres d’évitement, parfois plusieurs dizaines par an et par appareil. Une panne logicielle majeure ou une tempête solaire intense suffirait à faire basculer cet équilibre précaire. Via le CRASH Clock, les chercheurs appellent donc à une révision urgente des stratégies de déploiement spatial. L’orbite basse, pilier invisible de nos communications modernes, n’a jamais été aussi proche du point de rupture.