Google signale les applications Android qui ont un impact sur l'autonomie
Logiciels

Google signale les applications Android qui ont un impact sur l’autonomie

2 min.
5 Mar. 2026 • 19:11
0

Google transforme l’impact sur l’autonomie du smartphone en critère de visibilité sur le Play Store : depuis le 1er mars 2026, un avertissement signale aux utilisateurs les applications susceptibles de vider leur batterie plus vite que prévu et les développeurs récidivistes s’exposent à disparaître des espaces de recommandation.

Google Play Store Signalement Application Android Gourmande Autonomie

Le message affiché sur la fiche de l’application Android au niveau du Google Play Store est explicite : « Cette application peut consommer plus d’autonomie que prévu en raison d’une activité élevée en arrière-plan ». Le seuil déclencheur est l’« Excessive Partial Wake Lock », une métrique des Android Vitals qui mesure la fréquence à laquelle une application réveille l’appareil. Google déploie simultanément un nouvel indicateur destiné aux développeurs pour suivre précisément ce paramètre. Le déploiement sera progressif sur les semaines à venir.

Une pression double sur les développeurs

L’avertissement seul représente déjà une incitation forte : une alerte visible sur une fiche du Google Play Store nuit directement aux téléchargements d’une application Android. Mais Google ajoute une deuxième sanction : les applications qui dépassent durablement le seuil peuvent être retirées des listes de recommandations, coupant leur principal levier de découverte par les utilisateurs. Google indique avoir déjà constaté des améliorations chez certains développeurs depuis l’annonce de la mesure.

Les applications présentant des bénéfices clairs pour l’utilisateur sont exemptées, ce qui couvre notamment la lecture musicale, l’accès à la localisation et les transferts de données initiés par l’utilisateur. Pour les autres, le message est sans ambiguïté : optimiser la consommation en arrière-plan n’est plus optionnel.

Google propose une documentation dédiée pour les développeurs afin de les aider à mieux optimiser leurs applications et que celles-ci aient moins d’impact sur l’autonomie du smartphone.

