Nacon, éditeur français de jeux vidéo, est placé en redressement judiciaire

Le tribunal de commerce de Lille a placé Nacon, éditeur notamment de Hell is Us et RoboCop : Rogue City, en redressement judiciaire, après que l’éditeur lillois s’est déclaré en cessation de paiements le 25 février. BigBen Interactive, sa maison-mère, est simultanément engagée dans une procédure amiable de conciliation avec ses créanciers financiers.
La crise trouve son origine dans une échéance de prêt d’environ 43 millions d’euros que BigBen se trouve dans l’incapacité de rembourser depuis le 19 février. Le 20 février, les deux sociétés avaient suspendu leur cotation en Bourse au lendemain d’une chute de 25 % sur les marchés. Elles ont repris hier leur cotation à l’ouverture.
Alain Falc, PDG de Nacon et BigBen Interactive, a reconnu auprès de l’AFP « un problème de dette » et a évoqué des restructurations à venir. Il a détaillé les arbitrages envisagés : « Peut-être qu’on vendra des actifs. Peut-être qu’on sera obligé de réduire le nombre de salariés. On va essayer de préserver au maximum l’emploi, mais je préfère des cessions de studio plutôt que des licenciements ».
Le groupe Nacon, basé à Lesquin dans le Nord, fédère 16 studios de développement, dont les studios français Spiders, Cyanide et Kylotonn, et revendique plus d’un millier de collaborateurs. Nacon indique dans un communiqué que la procédure de redressement doit lui permettre d’identifier « les solutions permettant de pérenniser son activité, renégocier son endettement avec ses créanciers et protéger ses salariés dans un environnement stabilisé », avec pour objectif de « préserver au mieux ses activités opérationnelles » dans un marché du jeu vidéo qu’il décrit lui-même comme « en profonde mutation ».
