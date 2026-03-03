TENDANCES
KultureGeek Matériel [MWC 2026] Lenovo AI Workmate : le robot de bureau façon lampe connectée avec IA embarquée
[MWC 2026] Lenovo AI Workmate : le robot de bureau façon lampe connectée avec IA embarquée

2 min.
3 Mar. 2026 • 10:24
0

Lenovo explore à son tour le marché des compagnons intelligents avec un nouveau concept, AI Workmate. Présenté au MWC 2026 comme un assistant de bureau nouvelle génération, l’appareil adopte un design surprenant, soit une sphère montée sur un bras articulé de type lampe, le tout surmontée d’un écran circulaire.

AI Workmate Concept

Par défaut, l’écran affiche une paire d’yeux animés au style volontairement cartoon, ce qui renforce l’idée d’un compagnon interactif plus que d’un simple gadget technologique. L’ensemble évoque à la fois un objet décoratif et un robot domestique miniature, pensé pour humaniser l’environnement de travail.

Interaction vocale, gestes et projection intégrée

Au-delà de son apparence, l’AI Workmate repose sur des fonctions d’intelligence artificielle capables d’interpréter commandes vocales et gestes physiques. Une caméra intégrée sous l’écran permet de numériser des notes ou documents posés sur le bureau. Lenovo a également intégré un projecteur, ouvrant la voie à l’affichage d’informations ou de contenus directement sur une surface murale.

Le constructeur précise que le traitement de l’IA peut être réalisé en local, sans dépendance systématique au cloud, un argument clé en matière de confidentialité des données professionnelles.

Un écosystème d’outils IA pour le poste de travail

En parallèle, Lenovo a dévoilé un autre concept baptisé Work Companion. Cette fois, il s’agit d’un dispositif de bureau inspiré d’un réveil connecté grand format, capable de centraliser agendas, rappels et plannings dans un point d’accès physique unique.

AI Work Compagnon

Avec ces expérimentations (qui à priori ne sont pas destinées à être commercialisées), Lenovo esquisse une vision du futur où l’intelligence artificielle ne se limite plus à l’écran de l’ordinateur mais s’incarne dans des objets interactifs dédiés aux tâches d’organisation de la vie quotidienne.

Signaler une erreur dans le texte

