IA : Meta signe un accord de licence pour utiliser les contenus du Wall Street Journal (entre autres…)

Meta poursuit sa stratégie d’acquisition de contenus premium pour renforcer ses modèles d’intelligence artificielle. Le groupe a signé un accord de licence avec News Corp qui permet à son assistant conversationnel Meta AI d’exploiter des articles issus de plusieurs titres majeurs, dont le Wall Street Journal.

Selon les informations publiées par le quotidien économique, l’accord porterait sur une durée de trois ans, pour un montant pouvant atteindre 50 millions de dollars par an. Ce dernier couvrirait également d’autres médias du groupe aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Former les modèles IA et enrichir les réponses du chatbot

Un accès encadré aux contenus journalistiques

Grâce à ce partenariat, Meta pourra utiliser ces contenus à la fois pour entraîner ses modèles et pour générer des réponses plus fiables et contextualisées au sein de son assistant. L’objectif est d’améliorer la pertinence et la diversité des informations proposées aux utilisateurs.

Un porte-parole de Meta a confirmé l’accord, tandis que News Corp est resté discret sur les modalités précises.

Entre coopération et fermeté juridique

Le CEO de News Corp, Robert Thomson , a récemment résumé la stratégie du groupe par une formule particulièrement explicite : « Nous avons ce que l’on pourrait appeler une stratégie de séduction et de poursuite judiciaire. Nous préférons vous avoir comme partenaire. Mais si vous volez nos contenus, nous vous poursuivrons. »

A noter que News Corp avait déjà conclu un accord majeur avec OpenAI l’an dernier. De son côté, Meta multiplie les partenariats avec plusieurs médias comme CNN, USA Today ou People.

À l’heure où l’IA générative redéfinit l’accès à l’information (au point de mettre en péril les traditionnels moteur de recherche), ces accords montrent qu’un nouvekl équilibre est en train de se créer entre les plateformes technologiques et les éditeurs, équilibre fondé sur la monétisation encadrée des contenus journalistiques.