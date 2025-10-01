Meta va utiliser vos conversations avec l’IA pour personnaliser les publicités

Meta s’apprête à utiliser vos conversations avec son assistant d’intelligence artificielle Meta AI pour personnaliser les publicités que vous voyez sur ses réseaux sociaux. Ce changement, qui prendra effet le 16 décembre, permettra aussi de vous suggérer des publications, des Reels ou des groupes Facebook en lien avec vos échanges vocaux ou textuels avec l’IA.

Vos conversations vont aider au ciblage publicitaire

Le fonctionnement est simple : si vous interrogez Meta AI sur des recettes de cuisine par exemple, l’entreprise en déduira votre intérêt pour ce sujet. Elle pourra alors vous montrer des publicités pour tout ce qui touche ce domaine, des publications d’amis évoquant le thème ou des recommandations de groupes regroupant des amateurs de cette activité sur Facebook. Meta justifie cette pratique en expliquant qu’elle reçoit déjà des signaux similaires lorsque vous effectuez d’autres actions, comme aimer une page ou une publication.

Si vous avez lié vos comptes Facebook, Instagram ou WhatsApp dans le centre de comptes de Meta, l’entreprise pourra également utiliser vos interactions avec son chatbot IA sur une plateforme pour vous proposer des publicités ou des recommandations sur une autre.

Meta affirme qu’elle n’utilisera pas les conversations portant sur des sujets considérés comme sensibles pour personnaliser les contenus. Sont notamment concernées les opinions politiques, les croyances religieuses, l’orientation sexuelle ou encore la santé. L’entreprise indique que ses politiques existantes concernant ces informations continueront de s’appliquer.

De plus, cette mise à jour de la politique de confidentialité ne modifiera pas le traitement des conversations chiffrées, comme celles que vous pouvez avoir en privé avec Meta AI dans Messenger ou WhatsApp.

Un déploiement mondial, sauf en Europe… pour l’instant

Les utilisateurs commenceront à être notifiés de ce changement à partir du 7 octobre. Bien que vous puissiez toujours ajuster vos préférences publicitaires générales dans vos paramètres, il sera impossible de désactiver spécifiquement l’analyse de vos discussions avec l’IA à des fins de personnalisation.

Le déploiement se fera à l’échelle mondiale, mais il ne concernera ni le Royaume-Uni, ni les pays de l’Union européenne ou la Corée du Sud dans un premier temps. Mais on se doute bien que cela sera le cas à l’avenir. Meta doit d’abord clarifier certains points réglementaires dans ces régions.