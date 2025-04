Publicités sur Internet : Meta est attaqué par 200 médias français pour pratiques illégales

Près de 200 médias français, parmi lesquels TF1, France Télévisions, Radio France ou encore Le Figaro, ont décidé de poursuivre Meta, la maison-mère de Facebook et Instagram, devant la justice. Ils accusent le géant américain d’avoir recours à des pratiques illégales dans le domaine de la publicité en ligne, selon un communiqué de leurs avocats.

Un ciblage publicitaire de Meta contesté

Les plaignants reprochent à Meta d’avoir mis en place un « ciblage publicitaire basé sur la collecte massive et illicite de données personnelles des utilisateurs », en violation selon eux du règlement européen sur la protection des données (RGPD). L’assignation a été déposée devant le tribunal des activités économiques de Paris.

Les médias français estiment que Meta a « collecté massivement les données personnelles de ses utilisateurs sans les informer ni obtenir leur consentement ». En exploitant ces informations, la plateforme aurait pu proposer des publicités ultra-ciblées, captant ainsi une part disproportionnée des investissements publicitaires au détriment des acteurs traditionnels.

Un front commun inédit des médias français

La liste des plaignants comprend tous types de médias : des télévisions et des radios privées et publiques (dont TF1, France Télévisions, Radio France, le groupe RMC BFM, Lagardère, qui détient notamment Europe 1), des quotidiens nationaux (Le Figaro, Libération) et régionaux (dont Ouest France, Centre France, La Voix du Nord, La Dépêche), des magazines (les groupes CMI, qui détient Marianne, et Prisma, propriétaire de Voici) ou encore la plateforme vidéo Dailymotion.

Selon leurs avocats, Meta et Google dominent le marché de la publicité en ligne, représentant « 75 % du marché et 90 % de sa croissance ». Or, ces revenus publicitaires sont vitaux pour les médias, alors que Meta en tire « 98 % de son chiffre d’affaires mondial ».

Les plaignants réclament réparation pour le « préjudice économique massif » subi. « Sans les pratiques déloyales de Meta, les médias français auraient bénéficié d’une part bien plus importante des investissements », affirment-ils.