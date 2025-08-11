TENDANCES
Jeux vidéo

Le support de Steam pour Chromebook va s’arrêter en 2026

11 Août. 2025 • 13:31


Google mettra fin à la bêta de Steam pour Chromebook le 1er janvier 2026, marquant la fin d’une initiative lancée en 2022 pour renforcer le gaming sur ChromeOS. Cette décision laisse présager une réorientation stratégique pour les ordinateurs Chromebook.



Une bêta qui n’a jamais atteint la version stable

Lancée en alpha en mars 2022, puis en bêta en novembre de la même année, la version de Steam pour Chromebook permet d’accéder à une sélection de jeux (en utilisant la version Linux des jeux). Les exigences matérielles, initialement élevées, avaient été abaissées à un processeur Intel Core i3 ou AMD Ryzen 3 avec 8 Go de RAM, bien que Google recommandait un Intel Core i5 ou Ryzen 5 avec 16 Go. Une liste de 99 jeux compatibles est maintenue par Google à cette adresse.

Cependant, l’absence de passage en version stable laissait planer des doutes sur l’avenir du projet. « Le programme bêta de Steam pour Chromebook se terminera le 1er janvier 2026. Après cette date, les jeux installés dans le cadre de la bêta ne seront plus jouables », indique un message affiché lors de l’installation via le lanceur de ChromeOS.

Un tournant pour le gaming sur Chromebook

À son lancement, Steam s’inscrivait dans une stratégie plus large pour faire de ChromeOS une plateforme de jeu, aux côtés des applications Android et du cloud gaming. En 2022, Google avait même dévoilé les premiers ordinateurs Chromebook dédiés au gaming. Mais avec la fin de la bêta, les jeux déjà installés seront supprimés, obligeant les utilisateurs à se tourner vers d’autres options.

Google évoque toutefois un avenir pour le gaming sur Chromebook, notamment via l’intégration progressive de ChromeOS dans l’écosystème Android. Les applications Android du Play Store et les services de streaming, comme Nvidia GeForce Now, resteront des alternatives viables pour les joueurs.

Cette annonce intervient alors que ChromeOS évolue techniquement vers une convergence avec Android, ce qui pourrait redéfinir l’expérience de jeu sur ces appareils. Si Steam n’a pas réussi à s’imposer comme une solution pérenne, Google semble miser sur la flexibilité des applications Android et des services cloud pour maintenir l’attrait des ordinateurs Chromebook auprès des gamers.

