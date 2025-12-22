TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Hors-Sujet Nokia France va bien supprimer plus de 400 emplois
Hors-Sujet

Nokia France va bien supprimer plus de 400 emplois

22 Déc. 2025 • 20:09
0

La branche française de Nokia a officialisé un accord avec les organisations syndicales majoritaires pour réduire ses effectifs de plus de 18 % via des départs volontaires. Ce plan de rupture conventionnelle collective (RCC), acté le 19 décembre par la CFDT et la CFE-CGC, vise à transformer la structure démographique de l’entreprise mais suscite une vive opposition de la CGT. Cela avait été évoqué une première fois le mois dernier.

Nokia Logo

Une réduction de 18 % des effectifs pour Nokia en France

Ce nouveau plan de restructuration, dévoilé par l’AFP, impacte lourdement les équipes françaises de Nokia, ciblant 421 emplois sur un total d’environ 2 300 salariés, soit plus de 18 % de l’effectif. La répartition géographique des suppressions de postes concerne Paris-Saclay avec 343 postes et Lannion (Côtes-d’Armor) avec 78 postes.

Le mécanisme choisi, la rupture conventionnelle collective, permet à l’entreprise d’organiser ces départs sans avoir à invoquer de motif économique, à la condition d’obtenir l’accord des représentants du personnel. Si la direction du travail valide le dossier, la fenêtre de volontariat s’ouvrira dès début janvier 2026 pour se refermer fin juin.

La signature de cet accord révèle une scission nette entre les partenaires sociaux. Pour les signataires, comme la CFE-CGC, ce plan représente un mal nécessaire. Olivier Marcé, délégué syndical central, estime qu’il s’agit d’une opportunité pour les salariés les plus anciens et d’un levier pour « rajeunir la moyenne d’âge de la société », tout en admettant que des suppressions d’emplois ne constituent « jamais une bonne nouvelle ».

À l’inverse, la CGT a refusé de valider ce projet, marquant une rupture avec sa position lors des précédents plans de 2023 et 2024. Dans un tract virulent, le syndicat dénonce une « stratégie de démantèlement qui sacrifie l’emploi ». L’organisation critique l’utilisation de la rupture conventionnelle collective, devenue selon elle un « outil presque routinier de gestion des effectifs » qui permet d’enchaîner les coupes budgétaires sans jamais remettre en question la stratégie industrielle globale de Nokia.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Nokia Logo Hors-Sujet

Nokia veut supprimer plus de 400 emplois en France

Ericsson Logo Mobiles / Tablettes

Comme Nokia, Ericsson va supprimer des emplois en France

Microsoft logo Hors-Sujet

Microsoft licencie 10 % de ses employés en France

Amazon Carton Logo Hors-Sujet

Amazon annonce avoir 25 000 employés en France pour ses 25 ans

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Chronopost Livreur

Chronopost piraté ? Les données de 860 000 Français ont fuité

22 Déc. 2025 • 20:44
0 Internet

C’est reparti pour un piratage en France, avec cette fois Chronopost dans le viseur. Un hacker revendique avoir collecté les données...

Intelligence Artificielle

Malgré la pression de Trump, New York adopte une loi sur la sécurité de l’IA

22 Déc. 2025 • 17:45
0 Logiciels

Les menaces de la Maison blanche seront restées sans effets : l’État de New York a légiféré pour mieux...

La Poste Logo

Cyberattaque : la panne de La Banque Postale et La Poste continue

22 Déc. 2025 • 17:22
0 Internet

Le groupe La Poste est frappé ce lundi par une cyberattaque d’ampleur qui rend inaccessibles ses services numériques, ainsi que La...

The Odyssey

L’Odyssée : premier teaser pour le péplum de Nolan

22 Déc. 2025 • 16:33
0 Geekeries

Christopher Nolan a enfin levé le voile sur L’Odyssée, son prochain long-métrage dont la sortie en salles est fixée au...

Avatar 3 De Feu et de Cendres Affiche Recadree

Avatar 3: De Feu et de Cendres : un box office qui s’érode au lancement, mais dépasse tout de même les 300 millions de dollars

22 Déc. 2025 • 15:15
0 Geekeries

Cette fois, les 2 milliards de dollars aux box-office ne sont pas gagnés d’avance : le retour sur Pandora a en effet provoqué un...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple Watch : le VPN de Free Mobile n’est pas disponible

Apple Watch : le VPN de Free Mobile n’est pas disponible

22 Dec. 2025 • 19:37

image de l'article ChatGPT va retirer le mode vocal sur son application Mac

ChatGPT va retirer le mode vocal sur son application Mac

22 Dec. 2025 • 19:12

image de l'article iPhone Fold : Apple teste un verre flexible ultra-fin pour son pliable

iPhone Fold : Apple teste un verre flexible ultra-fin pour son pliable

22 Dec. 2025 • 16:45

image de l'article iPhone et RAM à prix élevés : Apple se tourne massivement vers Samsung

iPhone et RAM à prix élevés : Apple se tourne massivement vers Samsung

22 Dec. 2025 • 16:03

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site