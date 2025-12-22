Nokia France va bien supprimer plus de 400 emplois

La branche française de Nokia a officialisé un accord avec les organisations syndicales majoritaires pour réduire ses effectifs de plus de 18 % via des départs volontaires. Ce plan de rupture conventionnelle collective (RCC), acté le 19 décembre par la CFDT et la CFE-CGC, vise à transformer la structure démographique de l’entreprise mais suscite une vive opposition de la CGT. Cela avait été évoqué une première fois le mois dernier.

Une réduction de 18 % des effectifs pour Nokia en France

Ce nouveau plan de restructuration, dévoilé par l’AFP, impacte lourdement les équipes françaises de Nokia, ciblant 421 emplois sur un total d’environ 2 300 salariés, soit plus de 18 % de l’effectif. La répartition géographique des suppressions de postes concerne Paris-Saclay avec 343 postes et Lannion (Côtes-d’Armor) avec 78 postes.

Le mécanisme choisi, la rupture conventionnelle collective, permet à l’entreprise d’organiser ces départs sans avoir à invoquer de motif économique, à la condition d’obtenir l’accord des représentants du personnel. Si la direction du travail valide le dossier, la fenêtre de volontariat s’ouvrira dès début janvier 2026 pour se refermer fin juin.

La signature de cet accord révèle une scission nette entre les partenaires sociaux. Pour les signataires, comme la CFE-CGC, ce plan représente un mal nécessaire. Olivier Marcé, délégué syndical central, estime qu’il s’agit d’une opportunité pour les salariés les plus anciens et d’un levier pour « rajeunir la moyenne d’âge de la société », tout en admettant que des suppressions d’emplois ne constituent « jamais une bonne nouvelle ».

À l’inverse, la CGT a refusé de valider ce projet, marquant une rupture avec sa position lors des précédents plans de 2023 et 2024. Dans un tract virulent, le syndicat dénonce une « stratégie de démantèlement qui sacrifie l’emploi ». L’organisation critique l’utilisation de la rupture conventionnelle collective, devenue selon elle un « outil presque routinier de gestion des effectifs » qui permet d’enchaîner les coupes budgétaires sans jamais remettre en question la stratégie industrielle globale de Nokia.