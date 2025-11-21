Nokia veut supprimer plus de 400 emplois en France

La direction de Nokia France a dévoilé aux syndicats un projet de restructuration massif visant la suppression de 427 emplois dans l’Hexagone. Cette coupe claire représente plus de 18 % des effectifs de l’entreprise en France, touchant à peu près toutes les activités.

Vers des centaines de suppressions d’emplois chez Nokia France

La répartition géographique de ce plan social déguisé de Nokia est sans équivoque. Le site de Paris-Saclay payerait le plus lourd tribut avec 343 postes visés, tandis que le fief historique de Lannion dans les Côtes-d’Armor perdrait 84 emplois. Pour les représentants du personnel, l’ampleur du sacrifice est une surprise amère. « C’est la mort à petit feu », résume un délégué de la CGT à l’AFP, tandis que la CFDT avoue ne pas s’être attendue à un chiffre « si important » dans le cadre de ce plan global de réduction des coûts.

Pour mettre en œuvre ce dégraissage, la direction privilégie la voie de la rupture conventionnelle collective. Ce dispositif permet d’organiser des départs volontaires sans avoir à justifier d’un motif économique strict. Le calendrier imposé est le suivant : Nokia souhaite boucler les négociations d’ici le 19 décembre pour acter les départs dès le premier semestre 2026.

L’annonce a provoqué une levée de boucliers immédiate chez les élus locaux. Dans un communiqué commun, le député Éric Bothorel, le président de la région Bretagne Loïg Chesnais-Girard et l’agglomération de Lannion dénoncent une décision unilatérale, prise « sans le moindre échange préalable ». Ils rappellent amèrement les engagements passés de l’industriel sur le maintien, voire l’augmentation de l’emploi en France, et exigent désormais une révision pure et simple de ce plan.