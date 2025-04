Amazon annonce avoir 25 000 employés en France pour ses 25 ans

Amazon souffle cette année ses 25 bougies en France, et le géant du commerce en ligne ne manque pas de marquer le coup. Avec plus de 25 000 salariés en contrat à durée indéterminée (CDI), le groupe franchit un cap symbolique, fruit d’un quart de siècle de développement continu dans l’Hexagone.

Un succès pour Amazon en France

« On a créé 25 000 emplois en 25 ans, donc 1.000 emplois par an en moyenne », s’est félicité Frédéric Duval, directeur général d’Amazon France, dans une interview accordée à l’AFP. Arrivé en 2000 en France, Amazon a su s’y implanter durablement, enchaînant les investissements et élargissant ses activités bien au-delà de la simple livraison de colis.

Depuis 2010, ce sont plus de 25 milliards d’euros qui ont été injectés dans l’économie française, selon les chiffres communiqués par l’entreprise. Ces investissements font d’Amazon « le premier créateur net d’emplois en France sur la période », d’après les données de l’Observatoire de l’emploi et de l’investissement du cabinet Trendeo.

Et la dynamique ne semble pas près de ralentir : pour l’année 2025, Amazon prévoit encore plus de 1 200 embauches en CDI. Cette croissance est notamment portée par de nouvelles infrastructures logistiques et technologiques, à commencer par un projet d’envergure près de Lyon. En construction depuis 2024, ce nouveau centre logistique représente un investissement de plus d’1,2 milliard d’euros, confirmé lors du sommet Choose France en mai dernier.

Mais Amazon ne se limite plus à la logistique. Une part significative de cet investissement concerne aussi le développement de l’infrastructure cloud d’Amazon Web Services (AWS) en région parisienne. Ce chantier s’inscrit dans la stratégie du groupe de renforcer sa présence dans les technologies émergentes, notamment l’intelligence artificielle générative, devenue un enjeu clé dans la course à l’innovation numérique.

Avec un bilan à la fois économique et technologique notable, Amazon France semble déterminé à poursuivre sa croissance. Le message est clair : après 25 ans, le géant américain veut continuer à peser dans le paysage économique et numérique français.