TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet ChatGPT envisage d’afficher des publicités pour augmenter ses revenus
Internet

ChatGPT envisage d’afficher des publicités pour augmenter ses revenus

14 Août. 2025 • 17:07
6

OpenAI cherche à diversifier ses sources de revenus et l’intégration de publicités dans ChatGPT fait partie des options envisagées. Dans une interview accordée à The Verge, Nick Turley, responsable de ChatGPT, a indiqué qu’il n’excluait pas cette possibilité, tout en soulignant la nécessité d’une approche « très réfléchie et élégante ».

ChatGPT GPT-5

De possibles publicités sur ChatGPT

Nick Turley a adopté une position nuancée sur l’intégration de publicités dans ChatGPT. « Nous développons d’autres produits et ces produits pourraient avoir des dimensions différentes. Peut-être que ChatGPT n’est pas un produit adapté aux publicités car il est profondément aligné sur les objectifs des utilisateurs », a-t-il déclaré. Il a toutefois ajouté : « Il est bon de préserver des options mais je tiens à souligner à quel point le modèle d’abonnement est incroyable, sa croissance rapide et les nombreuses opportunités encore inexploitées ».

Cette prudence reflète les réserves de Sam Altman, patron d’OpenAI, qui, lors d’un événement à Harvard en 2024, qualifiait les publicités dans l’IA de « particulièrement troublantes » et d’« ultime recours », bien qu’il se soit montré plus ouvert à l’idée il y a deux mois sur le podcast d’OpenAI.

Avec 700 millions d’utilisateurs, dont 20 millions d’abonnés payants selon les chiffres datant d’avril, ChatGPT génère des revenus croissants. Bloomberg a rapporté que l’entreprise prévoit 12,7 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2025 grâce aux abonnements, contre 3,7 milliards de dollars en 2024. Cependant, OpenAI reste déficitaire et ne prévoit pas d’atteindre l’équilibre financier avant 2029.

Commerce dans ChatGPT comme alternative

Loin de considérer ses nombreux utilisateurs gratuits comme un fardeau, le responsable de ChatGPT y voit une opportunité. « Je ne vois pas le fait que la grande majorité de nos utilisateurs soient gratuits comme une faiblesse. C’est un entonnoir qui nous permet de proposer des offres différenciées à ceux prêts à payer », a-t-il expliqué. Cette stratégie vise à convertir les utilisateurs gratuits en abonnés payants, tout en explorant d’autres sources de revenus pour réduire la dépendance aux abonnements.

Outre les publicités, OpenAI explore ce que le groupe appelle « Commerce dans ChatGPT », un projet permettant à l’entreprise de percevoir une commission sur les achats de produits recommandés par le chatbot d’intelligence artificielle. Turley précise que l’entreprise collabore avec des commerçants pour développer cette initiative, tout en veillant à préserver l’indépendance des recommandations.

« Tous nos prototypes internes le montrent clairement : la magie de ChatGPT réside dans sa capacité à choisir des produits sans interférence et c’est une qualité essentielle à préserver », a-t-il affirmé. Cette approche vise à garantir que les suggestions restent impartiales, contrairement aux modèles publicitaires traditionnels.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

OpenAI Logo ChatGPT Hors-Sujet

ChatGPT : OpenAI envisage d’intégrer de la publicité dans son modèle économique

ChatGPT OpenAI Logos Internet

ChatGPT atteint les 700 millions d’utilisateurs

OpenAI Logo ChatGPT Internet

ChatGPT est en panne pour plusieurs utilisateurs

OpenAI Logo ChatGPT Internet

ChatGPT est de retour après une grosse panne

6 commentaires pour cet article :

  • malak
    14 Août. 2025 • 17:22
    le debut de la fin :D
  • Sylvino(via l'app )
    14 Août. 2025 • 17:42
    Génial ! Comme ça je reviendrais à l’ancienne méthode. Google !
    • Floflo(via l'app )
      14 Août. 2025 • 17:48
      C’est logique. Je ne comprends pas que ça ne soit pas déjà le cas, à condition que la publicité se limite à la version gratuite. Vous croyez que c’est viable de proposer un service gratuitement alors qu’il est (très) coûteux pour l’entreprise ?
      • Frileux(via l'app )
        14 Août. 2025 • 19:20
        Oui c’est logique dans leur volonté de se rendre indispensable. C’est gratuit maintenant mais demain la version gratuite ne te suffira pas et tu ne feras confiance qu’à l’IA pour avoir ta réponse car tous les autres sont des ânes ils n’y connaissent rien. Donc comme une bouée de sauvetage ils délesteront les personnes de quelques dizaines (centaines) d’euro mensuel pour continuer à l’utiliser… et la c’est le jackpot
  • Snarkoi(via l'app )
    14 Août. 2025 • 20:32
    🤮 je v en profiter a fond avant l’arv des pub, ensuite je supprime

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Pornhub

Le trafic des sites pornos est en chute libre au Royaume-Uni après la vérification d’âge

14 Août. 2025 • 18:28
0 Internet

Depuis l’entrée en vigueur au Royaume-Uni des règles renforcées de vérification d’âge le 25 juillet 2025,...

ChatGPT GPT-5

ChatGPT envisage d’afficher des publicités pour augmenter ses revenus

14 Août. 2025 • 17:07
6 Internet

OpenAI cherche à diversifier ses sources de revenus et l’intégration de publicités dans ChatGPT fait partie des options...

Google Messages RCS

Google Messages se met à flouter les images de nudité

14 Août. 2025 • 15:58
0 Applications

L’application Google Messages active une nouvelle fonctionnalité de sécurité sur Android : les alertes de contenu sensible, qui...

ChatGPT OpenAI Logos

ChatGPT s’intègre à Gmail, le calendrier, Dropbox, Microsoft Teams et plus

14 Août. 2025 • 14:10
0 Internet

OpenAI enrichit ChatGPT avec de nouveaux connecteurs, permettant aux utilisateurs d’accéder directement aux données de leurs services...

Les plans d’Apple se dévoilent : robots en 2027, caméras de surveillance et maison connectée

14 Août. 2025 • 13:20
iPhoneAddict.fr

Apple intensifie ses efforts dans le domaine de la maison connectée avec des projets ambitieux intégrant l’intelligence artificielle...

Camera Ring Spotlight

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iOS 26 et macOS Tahoe : la 3e bêta publique est disponible

iOS 26 et macOS Tahoe : la 3e bêta publique est disponible

14 Aug. 2025 • 19:24

image de l'article Apple propose une révision de la bêta 6 d’iOS 26

Apple propose une révision de la bêta 6 d’iOS 26

14 Aug. 2025 • 19:20

image de l'article iOS 18.6.1 et watchOS 11.6.1 sont disponibles

iOS 18.6.1 et watchOS 11.6.1 sont disponibles

14 Aug. 2025 • 19:08

image de l'article Apple prépare son premier MacBook Pro compatible 5G

Apple prépare son premier MacBook Pro compatible 5G

14 Aug. 2025 • 18:14

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site