ChatGPT envisage d’afficher des publicités pour augmenter ses revenus

OpenAI cherche à diversifier ses sources de revenus et l’intégration de publicités dans ChatGPT fait partie des options envisagées. Dans une interview accordée à The Verge, Nick Turley, responsable de ChatGPT, a indiqué qu’il n’excluait pas cette possibilité, tout en soulignant la nécessité d’une approche « très réfléchie et élégante ».

De possibles publicités sur ChatGPT

Nick Turley a adopté une position nuancée sur l’intégration de publicités dans ChatGPT. « Nous développons d’autres produits et ces produits pourraient avoir des dimensions différentes. Peut-être que ChatGPT n’est pas un produit adapté aux publicités car il est profondément aligné sur les objectifs des utilisateurs », a-t-il déclaré. Il a toutefois ajouté : « Il est bon de préserver des options mais je tiens à souligner à quel point le modèle d’abonnement est incroyable, sa croissance rapide et les nombreuses opportunités encore inexploitées ».

Cette prudence reflète les réserves de Sam Altman, patron d’OpenAI, qui, lors d’un événement à Harvard en 2024, qualifiait les publicités dans l’IA de « particulièrement troublantes » et d’« ultime recours », bien qu’il se soit montré plus ouvert à l’idée il y a deux mois sur le podcast d’OpenAI.

Avec 700 millions d’utilisateurs, dont 20 millions d’abonnés payants selon les chiffres datant d’avril, ChatGPT génère des revenus croissants. Bloomberg a rapporté que l’entreprise prévoit 12,7 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2025 grâce aux abonnements, contre 3,7 milliards de dollars en 2024. Cependant, OpenAI reste déficitaire et ne prévoit pas d’atteindre l’équilibre financier avant 2029.

Commerce dans ChatGPT comme alternative

Loin de considérer ses nombreux utilisateurs gratuits comme un fardeau, le responsable de ChatGPT y voit une opportunité. « Je ne vois pas le fait que la grande majorité de nos utilisateurs soient gratuits comme une faiblesse. C’est un entonnoir qui nous permet de proposer des offres différenciées à ceux prêts à payer », a-t-il expliqué. Cette stratégie vise à convertir les utilisateurs gratuits en abonnés payants, tout en explorant d’autres sources de revenus pour réduire la dépendance aux abonnements.

Outre les publicités, OpenAI explore ce que le groupe appelle « Commerce dans ChatGPT », un projet permettant à l’entreprise de percevoir une commission sur les achats de produits recommandés par le chatbot d’intelligence artificielle. Turley précise que l’entreprise collabore avec des commerçants pour développer cette initiative, tout en veillant à préserver l’indépendance des recommandations.

« Tous nos prototypes internes le montrent clairement : la magie de ChatGPT réside dans sa capacité à choisir des produits sans interférence et c’est une qualité essentielle à préserver », a-t-il affirmé. Cette approche vise à garantir que les suggestions restent impartiales, contrairement aux modèles publicitaires traditionnels.