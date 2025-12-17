Gemini 3 Flash : Google lance son IA rapide et efficace

Google déploie aujourd’hui Gemini 3 Flash, un modèle d’intelligence artificielle conçu pour offrir une « intelligence de pointe pensée pour la vitesse à une fraction du coût ». Cette nouvelle itération reprend les capacités de raisonnement complexe, de compréhension multimodale et de codage agentique de Gemini 3 tout en améliorant la latence, l’efficacité énergétique et le prix.

Des performances au niveau de Gemini 3 Pro pour un prix allégé

Le positionnement technique de Gemini 3 Flash bouscule la hiérarchie habituelle des modèles d’IA. S’il surpasse sans surprise Gemini 2,5 Flash sur l’ensemble des benchmarks, il dépasse également Gemini 2.5 Pro sur plusieurs critères, tout en rivalisant frontalement avec Gemini 3 Pro, voire en le surpassant sur certains tests spécialisés.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes :

GPQA Diamond (connaissances scientifiques) : 90,4%

Humanity’s Last Exam (raisonnement académique) : 33,7 % sans outils

MMMU Pro (raisonnement multimodal) : 81,2 %

SWE-Bench Verified (codage agentique) : 78%

Toolathlon (tâches logicielles du monde réel) : 49,4%

MCP Atlas (flux de travail multi-étapes) : 57,4%

Le modèle excelle notamment sur MMMU Pro, Toolathlon et MCP Atlas, domaines où il devance même son grand frère Gemini 3 Pro. Google met en avant la capacité du moteur à exécuter des analyses vidéo complexes, de l’extraction de données et des FAQ visuelles, ouvrant la voie à des cas d’usage concrets pour les développeurs : agents de service client intelligents ou assistants intégrés aux jeux vidéo.

Trois modes d’utilisation

Gemini 3 Flash remplace Gemini 2,5 Flash comme modèle par défaut dans l’application Gemini et le Mode IA de Google (qui est disponible un peu partout… sauf en France). L’interface propose désormais une distinction claire avec trois variantes dans le sélecteur :

Rapide , pour des réponses rapides et concises.

, pour des réponses rapides et concises. Raisonnement , pour aborder des problèmes complexes nécessitant une réflexion approfondie.

, pour aborder des problèmes complexes nécessitant une réflexion approfondie. Pro, pour une réflexion encore plus poussée et de meilleurs résultats.

Côté prix, Gemini 3 Flash se positionne à 0,50 dollar par million de tokens en entrée et 3 dollars par million en sortie (l’entrée audio demeure à 1 dollar par million de tokens). Google revendique une vitesse trois fois supérieure à Gemini 2.5 Pro, tout en permettant aux développeurs de concevoir rapidement des prototypes fonctionnels sans compétence préalable en programmation, grâce à l’itération conversationnelle sur les idées.

Les développeurs peuvent déjà accéder à Gemini 3 Flash en préversion via Google AI Studio, Google Antigravity, Gemini CLI et Android Studio, rejoignant ainsi Gemini 3 Pro et Gemini 3 Deep Think lancés ce mois-ci.