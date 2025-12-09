Google dit que son IA Gemini ne va pas inclure de publicités

Google a réagi avec vigueur à une rumeur annonçant l’intégration prochaine de publicités au sein de son intelligence artificielle Gemini. Un article publié par Adweek affirme que Google mène des discussions actives avec des annonceurs pour un déploiement publicitaire prévu en 2026, citant deux clients comme sources.

Pas de publicités dans Gemini… pour le moment

Face à ces allégations, Dan Taylor, vice-président des publicités mondiales chez Google, est monté au créneau pour démentir l’information. Sur X (ex-Twitter), il a qualifié l’article de faux, le jugeant fondé sur des « sources anonymes mal informées formulant des affirmations inexactes ». Il ajoute : « Il n’y a pas de publicités dans l’application Gemini et il n’est pas prévu d’y remédier pour le moment ».

L’entreprise a clarifié sa position officielle dans un message distinct : « En bref, il n’y a pas de publicités dans l’application Gemini et il n’y a aucun plan actuel pour changer cela ». Google précise néanmoins que des publicités sont déjà présentes dans les AI Overviews sur son moteur de recherche aux États-Unis et qu’elles s’étendent à d’autres pays anglophones, tout en confirmant poursuivre des tests publicitaires avec son Mode IA.

Ces spéculations interviennent alors que la concurrence explore également des pistes de monétisation supplémentaires. Des lignes de code récemment découvertes suggèrent que ChatGPT va intégrer des publicités, avec des références explicites à des « annonces de recherche ». Toutefois, OpenAI aurait choisi de reporter ce projet pour se concentrer sur l’amélioration de ses modèles IA face à Gemini 3 Pro de Google.

L’enjeu est de taille : Google a révélé en octobre que Gemini comptait désormais plus de 650 millions d’utilisateurs mensuels, contre 350 millions plus tôt dans l’année. Une croissance portée en partie par le modèle Nano Banana qui génère des images et qui aurait attiré à lui seul 23 millions de nouveaux utilisateurs.