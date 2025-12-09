TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Google dit que son IA Gemini ne va pas inclure de publicités
Internet

Google dit que son IA Gemini ne va pas inclure de publicités

9 Déc. 2025 • 9:18
0

Google a réagi avec vigueur à une rumeur annonçant l’intégration prochaine de publicités au sein de son intelligence artificielle Gemini. Un article publié par Adweek affirme que Google mène des discussions actives avec des annonceurs pour un déploiement publicitaire prévu en 2026, citant deux clients comme sources.

Google Gemini Application

Pas de publicités dans Gemini… pour le moment

Face à ces allégations, Dan Taylor, vice-président des publicités mondiales chez Google, est monté au créneau pour démentir l’information. Sur X (ex-Twitter), il a qualifié l’article de faux, le jugeant fondé sur des « sources anonymes mal informées formulant des affirmations inexactes ». Il ajoute : « Il n’y a pas de publicités dans l’application Gemini et il n’est pas prévu d’y remédier pour le moment ».

L’entreprise a clarifié sa position officielle dans un message distinct : « En bref, il n’y a pas de publicités dans l’application Gemini et il n’y a aucun plan actuel pour changer cela ». Google précise néanmoins que des publicités sont déjà présentes dans les AI Overviews sur son moteur de recherche aux États-Unis et qu’elles s’étendent à d’autres pays anglophones, tout en confirmant poursuivre des tests publicitaires avec son Mode IA.

Ces spéculations interviennent alors que la concurrence explore également des pistes de monétisation supplémentaires. Des lignes de code récemment découvertes suggèrent que ChatGPT va intégrer des publicités, avec des références explicites à des « annonces de recherche ». Toutefois, OpenAI aurait choisi de reporter ce projet pour se concentrer sur l’amélioration de ses modèles IA face à Gemini 3 Pro de Google.

L’enjeu est de taille : Google a révélé en octobre que Gemini comptait désormais plus de 650 millions d’utilisateurs mensuels, contre 350 millions plus tôt dans l’année. Une croissance portée en partie par le modèle Nano Banana qui génère des images et qui aurait attiré à lui seul 23 millions de nouveaux utilisateurs.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Google Gemini Internet

Gemini : Google dévoile les limites d’usage de son IA

Gemini Code Assist Internet

IA : Gemini « en ligne » ne nécessite plus de connexion à un compte Google

Google-Gemini-CLI Internet

Google dévoile Gemini CLI, une IA uniquement destinée aux développeurs

Gemini 3 Logo Internet

Gemini 3 est disponible : Google lance son IA qui bat tous les benchmarks

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Nvidia puce GH200

IA : Donald Trump autorise à nouveau l’exportation des puces Nvidia H200 vers la Chine

9 Déc. 2025 • 11:50
0 Matériel

Le président américain Donald Trump a annoncé que le fabricant de semi-conducteurs Nvidia pourra désormais vendre ses puces...

IBM Logo

IBM s’offre Confluent pour 11 milliards de dollars afin de renforcer ses solutions data et IA

9 Déc. 2025 • 10:30
0 Hors-Sujet

IBM accélère sa stratégie autour de la donnée et de l’intelligence artificielle en annonçant le rachat de...

Lunettes Connectees Google Project Aura

Un aperçu et des détails pour les lunettes connectées de Google qui sortiront en 2026

8 Déc. 2025 • 22:40
0 Matériel

Google dévoile une stratégie pour investir le marché en plein essor des lunettes connectées, avec une approche calculée...

Google Chrome Logo Icone

Google Chrome dévoile ses sécurités pour la navigation agentique avec l’IA Gemini

8 Déc. 2025 • 21:00
0 Logiciels

Alors que Google dote son navigateur Chrome de capacités agentiques via Gemini, la société détaille sa stratégie pour...

Instagram Facebook Icones Logo

Instagram et Facebook utiliseront moins de données d’utilisateurs pour les pubs en Europe

8 Déc. 2025 • 19:48
0 Internet

Sous la pression de la Commission européenne, Meta va offrir à ses utilisateurs européens une nouvelle option de...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple TV reçoit des dizaines de nominations pour les Golden Globes et les Critics Choice Awards:

Apple TV reçoit des dizaines de nominations pour les Golden Globes et les Critics Choice Awards:

9 Dec. 2025 • 11:15

image de l'article Apple dévoile ses outils pour respecter la loi interdisant les réseaux sociaux aux moins de 16 ans en Australie

Apple dévoile ses outils pour respecter la loi interdisant les réseaux sociaux aux moins de 16 ans en Australie

9 Dec. 2025 • 9:42

image de l'article L’iPhone 17 obtient la récompense du meilleur smartphone de l’année par MKBHD

L’iPhone 17 obtient la récompense du meilleur smartphone de l’année par MKBHD

9 Dec. 2025 • 8:49

image de l'article Apple et Google s’associent pour faciliter le transfert entre iPhone et Android

Apple et Google s’associent pour faciliter le transfert entre iPhone et Android

8 Dec. 2025 • 20:30

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site