KultureGeek Internet Gemini : Google dévoile les limites d’usage de son IA
Gemini : Google dévoile les limites d’usage de son IA

8 Sep. 2025 • 19:11
Google apporte enfin de la transparence sur les limites d’utilisation de son modèle d’intelligence artificielle Gemini. Il n’y a plus les descriptions vagues comme « accès limité » ou les déclarations floues sur les plafonds de prompts.

Google Gemini

Une expérience gratuite limitée mais fonctionnelle

Pour les utilisateurs gratuits, Gemini 2.5 Pro est accessible avec un maximum de cinq prompts par jour. Cette offre inclut également :

  • Jusqu’à 100 images par jour.
  • 20 résumés audio par jour.
  • Cinq rapports de recherche approfondie par mois, utilisant Gemini 2.5 Flash.

Cependant, la complexité et la longueur des prompts, ainsi que le nombre de fichiers joints, peuvent influencer ces limites car des plafonds globaux s’appliquent toujours. Le contexte est également restreint à 32 000 tokens, suffisant pour des interactions courantes mais limité pour des tâches plus exigeantes.

Google AI Pro et Ultra : des limites plus hautes

L’abonnement Google AI Pro (21,99 €/mois) repousse les plafonds pour répondre aux besoins des utilisateurs plus intensifs :

  • 100 prompts par jour sur Gemini 2.5 Pro.
  • 1 000 images par jour.
  • 20 rapports de recherche approfondie par jour, utilisant Gemini 2.5 Pro.

Le contexte passe à 1 million de tokens, idéal pour traiter de longs documents ou mener des conversations prolongées. En version test, la génération de vidéos avec Veo 3 Fast est limitée à trois vidéos par jour, offrant un accès anticipé à cette fonctionnalité.

Vient ensuite l’abonnement Google AI Ultra qui va encore plus loin :

  • 500 prompts par jour sur Gemini 2.5 Pro.
  • 200 rapports de recherche approfondie par jour.
  • 10 prompts par jour pour Deep Think, une fonction dédiée aux tâches complexes avec une fenêtre de contexte de 192 000 tokens, distincte du million de tokens standard.

Pour la génération de vidéos, cet abonnement permet jusqu’à cinq vidéos par jour avec Veo 3. Les abonnés bénéficient également d’un accès prioritaire à certaines fonctionnalités, renforçant l’attrait de cette offre qui coûte… 274,99 €. Les trois premiers mois sont à 139,99 €.

Gemini est disponible dans plus de 150 pays pour les utilisateurs de 18 ans et plus.

