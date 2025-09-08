Gemini : Google dévoile les limites d’usage de son IA

Google apporte enfin de la transparence sur les limites d’utilisation de son modèle d’intelligence artificielle Gemini. Il n’y a plus les descriptions vagues comme « accès limité » ou les déclarations floues sur les plafonds de prompts.
Pour les utilisateurs gratuits, Gemini 2.5 Pro est accessible avec un maximum de cinq prompts par jour. Cette offre inclut également :
Cependant, la complexité et la longueur des prompts, ainsi que le nombre de fichiers joints, peuvent influencer ces limites car des plafonds globaux s’appliquent toujours. Le contexte est également restreint à 32 000 tokens, suffisant pour des interactions courantes mais limité pour des tâches plus exigeantes.
L’abonnement Google AI Pro (21,99 €/mois) repousse les plafonds pour répondre aux besoins des utilisateurs plus intensifs :
Le contexte passe à 1 million de tokens, idéal pour traiter de longs documents ou mener des conversations prolongées. En version test, la génération de vidéos avec Veo 3 Fast est limitée à trois vidéos par jour, offrant un accès anticipé à cette fonctionnalité.
Vient ensuite l’abonnement Google AI Ultra qui va encore plus loin :
Pour la génération de vidéos, cet abonnement permet jusqu’à cinq vidéos par jour avec Veo 3. Les abonnés bénéficient également d’un accès prioritaire à certaines fonctionnalités, renforçant l’attrait de cette offre qui coûte… 274,99 €. Les trois premiers mois sont à 139,99 €.
Gemini est disponible dans plus de 150 pays pour les utilisateurs de 18 ans et plus.
