Internet

Reddit attaque l’Australie en justice pour son blocage des réseaux sociaux aux mineurs

12 Déc. 2025 • 14:10
Reddit a engagé une action en justice contre la nouvelle législation en Australie qui interdit depuis le 10 décembre l’accès aux réseaux sociaux pour les moins de 16 ans. La plateforme estime que cette loi enfreint la liberté de communication politique et conteste son inclusion dans la liste des services soumis à cette restriction.

Reddit Logo

Le blocage de Reddit en Australie dérange la plateforme

La plainte de Reddit repose sur deux piliers principaux. D’une part, l’entreprise américaine soutient qu’elle ne devrait pas figurer sur la liste des plateformes visées, affirmant qu’elle n’est « pas une application soumise à une restriction d’âge ». D’autre part, elle affirme que la loi « porte atteinte à la liberté implicite de communication politique ».

Bien qu’elle ait initialement déclaré vouloir se conformer à la réglementation, la plateforme l’avait déjà qualifiée de « légalement erronée ». Cette action en justice est distincte d’une autre plainte déposée en novembre par un groupe de défense des droits des internautes qui cherche également à faire annuler la loi pour des motifs de liberté d’expression.

Une loi jugée intrusive et contre-productive

Au-delà des aspects juridiques, Reddit exprime de sérieuses réserves sur les conséquences pratiques de la mesure. Dans un communiqué, l’entreprise met en garde contre l’obligation d’imposer « des processus de vérification intrusifs et potentiellement peu sûrs » aux utilisateurs, adultes comme mineurs.

La plateforme craint également que la loi n’isole les adolescents en les privant d’« expériences communautaires adaptées à leur âge » et ne crée un « patchwork illogique » de services inclus ou exclus de la réglementation. Cette inquiétude est partagée par Meta (maison-mère de Facebook et Instagram) qui redoute que les jeunes ne se tournent vers des espaces moins régulés d’Internet.

Face à la contestation, le gouvernement australien affiche sa fermeté. « Nous sommes du côté des parents et des enfants australiens, pas des plateformes », a-t-il déclaré, assurant qu’il ne « céderait pas ». Les entreprises qui ne respectent pas l’interdiction s’exposent à une amende pouvant atteindre 49,5 millions de dollars australiens (28,1 millions d’euros).

Depuis le 10 décembre, des géants comme Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat, X, Threads, Twitch et Kick sont tenus de bloquer les utilisateurs australiens de moins de 16 ans. Cette législation pionnière est observée de près à l’international, notamment en France où le président Emmanuel Macron a évoqué une envie d’avoir un projet de loi similaire pour les moins de 15 ou 16 ans.

