Jeux vidéo

Lara Croft est de retour : Tomb Raider Catalyst se dévoile lors des Game Awards

12 Déc. 2025 • 12:15
0

L’attente est terminée pour les fans de l’archéologue la plus célèbre du jeu vidéo. Lors d’une annonce retentissante aux Game Awards, Crystal Dynamics en collaboration avec Amazon Game Studios a levé le voile sur l’avenir de la franchise avec l’officialisation de Tomb Raider: Catalyst. Prévu pour une sortie en 2027, ce titre promet de marquer un tournant dans la franchise et s’annonce comme « le plus grand Tomb Raider jamais créé ». Diantre !

Un nouveau chapitre sous le signe du mythe et de l’exploration verticale

Développé sous Unreal Engine 5, Tomb Raider: Catalyst propulsera Lara Croft dans une aventure épique en Inde du Nord. L’intrigue s’articulera autour d’un « cataclysme mythique » qui a libéré des secrets ancestraux. Lara devra alors « courir pour découvrir la vérité » avant que les chasseurs de trésors du monde entier n’exploitent ce pouvoir. Le studio insiste sur la richesse de l’environnement, un « terrain de jeu de plateformes richement vertical » qui permettra de passer de la jungle aux montagnes majestueuses et à des ruines pleines de secrets forcément mystérieux.

Retour aux sources pour Lara Croft ?

Cet épisode met en scène une Lara Croft « charismatique, sûre d’elle et redoutablement précise avec deux pistolets », une Lara dont le look renoue clairement  avec l’image de l’héroïne des tous premiers jeux de la franchise (durant les années 90). C’est l’actrice britannique Alix Wilton Regan, déjà connue pour ses rôles dans Dragon Age: Inquisition et Cyberpunk 2077, qui prêtera sa voix à l’aventurière dans cet opus, ainsi que dans l’autre jeu annoncé, Tomb Raider: Legacy of Atlantis (remake du premier opus prévu en 2026).

Avec ces deux annonces, sans oublier en parallèle d’une série télévisée en préparation, la licence Tomb Raider semble revenir en force dans le paysage médiatique.  Tomb Raider Catalyst arrivera sur PS5, Xbox Series X/S et PC.

Signaler une erreur dans le texte

