La DARPA veut envoyer de l’électricité par laser sur 200 km

Réduire la dépendance aux carburants fossiles sur le champ de bataille est devenu un enjeu stratégique majeur. Pour y parvenir, l’agence américaine DARPA explore une voie aussi audacieuse que futuriste : transmettre de l’énergie électrique par faisceau laser, depuis un relais aéroporté jusqu’au sol, et sur des distances pouvant atteindre 200 kilomètres.
Baptisé Persistent Optical Wireless Energy Relay (POWER), le programme vise à créer une infrastructure énergétique volante capable d’alimenter équipements militaires, drones et potentiellement aéronefs légers. DARPA a récemment lancé un appel à projets, nommé PRAD, afin de démontrer la faisabilité concrète de cette technologie.
Le cahier des charges est ambitieux puisqu’il s’agit de transmettre environ 10 kilowatts d’électricité à partir d’un réseau d’aéronefs évoluant à près de 18 300 mètres d’altitude. Trois plateformes aériennes — drones ou avions — serviraient de relais optiques entre une source terrestre et un récepteur distant déployé sur le terrain.
Le principe repose sur l’émission d’un faisceau laser capté par un récepteur équipé de cellules photovoltaïques, capables de reconvertir la lumière en électricité utilisable. Pour obtenir 10 kW exploitables au sol, le système devra émettre jusqu’à 50 kW à la source, en tenant compte des pertes lors de la transmission.
Selon DARPA, l’intérêt majeur de ce dispositif réside dans sa rapidité et sa résilience : « l’énergie serait transmise à la vitesse de la lumière », offrant une alternative immédiate en cas de rupture des chaînes d’approvisionnement traditionnelles.
La transmission d’énergie par laser n’est pas nouvelle, mais le projet POWER se distingue par son architecture maillée et sa portée. La société RTX Raytheon travaille déjà sur un premier prototype de récepteur, tandis que des drones de type RQ-4 Global Hawk pourraient servir de plateformes relais lors des essais initiaux.
Si les tests confirment la viabilité du concept, cette technologie pourrait transformer durablement la logistique militaire, en faisant de l’énergie un flux aérien continu plutôt qu’une ressource à transporter.
