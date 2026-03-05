TENDANCES
KultureGeek Jeux vidéo Microsoft officialise Xbox Project Helix, sa prochaine console hybride
Jeux vidéo

Microsoft officialise Xbox Project Helix, sa prochaine console hybride

3 min.
5 Mar. 2026 • 22:16
0

Asha Sharma, nouvelle patronne de la division gaming chez Microsoft, a confirmé sur le nom de code de la prochaine console Xbox : Project Helix. La machine jouera à la fois les jeux Xbox et les jeux PC, concrétisant l’orientation hybride console/PC qu’évoquait depuis plusieurs mois l’ancienne présidente de Xbox, Sarah Bond, qui avait promis « une expérience très premium, très haut de gamme ».

Xbox Series S et Xbox Series X et Manette Officiel

Project Helix, nom de code de la future Xbox

Asha Sharma a levé le voile dans un message posté sur X (ex-Twitter): « Excellent début de matinée avec la Team Xbox, où nous avons discuté de notre engagement envers le retour de la Xbox, notamment Project Helix, le nom de code de notre console nouvelle génération. Project Helix sera leader en performance et jouera vos jeux Xbox et PC », a-t-elle écrit. Le compte officiel de Xbox a confirmé le nom avec une vidéo teaser de quelques secondes à peine.

Project Helix s’inscrit dans une feuille de route plus large définie par Asha Sharma dès son premier mémo interne. Elle y listait le « retour de la Xbox » parmi ses trois priorités, avec un engagement formulé clairement : « Nous célébrerons nos racines avec un renouveau de l’engagement envers la Xbox, en commençant par la console qui a façonné ce que nous sommes ». Une déclaration qui répond directement aux critiques des fans sur l’absence de jeux exclusifs Xbox ces dernières années.

La nouvelle dirigeante a reconnu parallèlement que le jeu vidéo « existe désormais sur tous les appareils et non dans les limites d’un seul équipement », une allusion à la stratégie de Microsoft qui a rendu ses jeux disponibles sur les plateformes concurrentes, dont la PlayStation 5. La Xbox Project Helix semble vouloir réconcilier les deux positions : console premium d’un côté, ouverture sur l’écosystème PC de l’autre.

Pas encore de date de sortie officielle

Aucune date de lancement n’a été communiquée. AMD a laissé entendre début février qu’il serait prêt à accompagner un lancement en 2027, sans que Microsoft le confirme. À titre de comparaison, Sony envisagerait de repousser la PS6 jusqu’en 2029 en raison de la pénurie en cours de RAM.

Le GDC Festival de la semaine prochaine devrait livrer de premières précisions : Jason Ronald, vice-président Xbox chargé de la prochaine génération, y anime une session intitulée « Créer l’avenir avec Xbox ». Microsoft perpétue au passage sa tradition des noms de code évocateurs, après Project Scorpio pour la Xbox One X et Project Scarlett pour la Xbox Series X.

