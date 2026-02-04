TENDANCES
KultureGeek Jeux vidéo La nouvelle Xbox pourrait sortir en 2027 selon la PDG d’AMD
Jeux vidéo

La nouvelle Xbox pourrait sortir en 2027 selon la PDG d’AMD

3 min.
4 Fév. 2026 • 9:11
0

La prochaine Xbox de Microsoft pourrait débarquer plus tôt que prévu. Lisa Su, la PDG d’AMD, a révélé lors de la présentation des résultats financiers que le développement des composants destinés à la future console progresse favorablement pour un lancement en 2027.

Xbox Series S Noires Carbon Black et Blanche

Vers une Xbox hybride haut de gamme

Cette déclaration ne constitue pas une annonce officielle de commercialisation de la part de Microsoft, mais elle confirme qu’AMD sera prêt à cette échéance. Le projet repose sur un système sur puce (SoC) semi-personnalisé conçu par AMD. Les deux géants ont scellé l’an dernier un partenariat stratégique pluriannuel pour co-développer les puces d’une large gamme d’appareils, incluant non seulement les Xbox de nouvelle génération pour le salon et les mains des joueurs, mais aussi l’infrastructure future des serveurs pour Xbox Cloud Gaming.

Si la date reste à confirmer, la philosophie de la console se précise. Microsoft a laissé entendre que sa prochaine machine fusionnerait les mondes de la console et du PC, les consoles portables Xbox Ally posant déjà les premières pierres de cette convergence. Sarah Bond, présidente de Xbox, promettait en octobre « une expérience très premium, très haut de gamme ».

Les fuites techniques commencent également à dessiner les contours de la bête. En août, le leaker Moore’s Law is Dead évoquait une puce de type APU portant le nom de code Magnus. Elle exploiterait des cœurs Zen 6 et Zen 6c au niveau du processeur, couplés à une partie graphique s’appuyant sur l’architecture RDNA 5.

Un calendrier accéléré par rapport aux fuites initiales

L’évocation de l’année 2027 par la patronne d’AMD marque un changement notable par rapport aux informations précédentes. Des documents internes, divulgués lors du procès opposant la FTC à Microsoft, pointaient initialement vers une sortie en 2028.

Ces archives judiciaires, qui ne reflètent plus les plans actuels, mentionnaient déjà l’utilisation d’un processeur AMD personnalisé et d’une puce graphique co-conçue avec le concurrent d’Intel et de Nvidia. Il semble donc que le calendrier se soit resserré, AMD se déclarant désormais en ordre de marche pour accompagner Microsoft avec une année d’avance sur les anciennes projections.

