Chez HP, la RAM représente désormais 35 % du coût des PC

HP a dégagé 14,4 milliards de dollars de chiffre d’affaires au premier trimestre de 2026, en hausse de 7 % sur un an, tandis que le coût de la RAM dans ses PC a bondi de 15-18 % à 35 % de ses coûts matériaux totaux en un seul trimestre. Cette pression de pénurie de mémoire, amenée à s’accentuer tout au long de 2026, oblige le groupe à réorganiser ses chaînes d’approvisionnement à marche forcée.

Les coûts de la RAM sont en nette hausse

La division des systèmes personnels a généré 10,3 milliards de dollars, en hausse de 11 % sur un an. Les ventes d’ordinateurs HP ont augmenté de 14% sur un an, pour une croissance du chiffre d’affaires de 16 %. Les entreprises ont augmenté leurs achats de 11 %, se traduisant par une progression de revenus de 9 %.

Pour absorber la flambée des coûts de la mémoire, HP a signé des accords d’approvisionnement de long terme, a trouvé de nouveaux fournisseurs à un rythme inhabituel, a constitué des stocks stratégiques sur ses plateformes clés et a divisé par deux le délai de qualification de nouveaux matériaux. Le patron en intérim, Bruce Broussard, a précisé que le groupe mobilise ses initiatives d’IA interne pour optimiser sa logistique et diversifier ses sources d’approvisionnement à moindre coût. Des ajustements de prix ciblés sont également mis en place pour répercuter une partie de la hausse sur les clients, en lien direct avec les revendeurs et les clients directs.

Sur le front des droits de douane, la Cour suprême américaine a récemment annulé les droits de douane de l’administration Trump, avant que ceux-ci ne soient relevés de 10 % à 15 %. Le patron de HP a indiqué ne pas anticiper d’impact négatif pour l’entreprise à ce stade, sans commenter la question des remboursements potentiels aux importateurs ayant déjà acquitté les précédents droits de douane.

Les PC IA représentent 35 % des ventes

L’adoption de Windows 11 et la demande pour les PC IA ont eu un impact positif de la croissance chez HP. Ketan Patel, président de la division des systèmes personnels, indique que 35 % des PC vendus par HP sont désormais des ordinateurs optimisés pour l’intelligence artificielle. « Les modèles locaux sur les PC IA ont commencé à donner des résultats, avec de plus en plus d’éditeurs de logiciels indépendants développant des applications qui utilisent l’IA localement de façon de plus en plus efficace », a-t-il déclaré. HP travaille avec plus de 100 développeurs pour accélérer la création d’applications capables d’exploiter ces capacités locales.

L’activité de l’imprimante raconte une autre histoire : les revenus ont reculé de 2 % à 4,2 milliards de dollars, mais la marge opérationnelle du segment atteint 18,3 %, contre seulement 5 % pour la division des systèmes personnels.