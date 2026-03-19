Royaume-Uni : lourde amende pour 4chan et contrôle d’âge obligatoire

Le régulateur britannique Ofcom durcit le ton contre 4chan. L’autorité de l’audiovisuel et de la sécurité en ligne a infligé au site une série de sanctions totalisant 520 000 livres (environ 610 000 €) pour non-respect d’obligations prévues par l’Online Safety Act 2023, notamment concernant l’accès à des contenus pornographiques.
Le montant le plus lourd — 450 000 £ (environ 525 000 €) — vise l’absence de mécanisme jugé suffisamment efficace pour empêcher les mineurs de tomber sur de la pornographie. Ofcom ordonne à 4chan de déployer une solution de contrôle d’âge d’ici le 2 avril 2026. À défaut, une pénalité supplémentaire de 500 £ par jour (environ 585 €) pourra s’appliquer jusqu’à mise en conformité, avec une échéance au 1er juin.
L’Ofcom reproche également au site de ne pas avoir mené une analyse sérieuse du risque d’exposition à des contenus illégaux. Résultat : 50 000 £ d’amende (environ 58 500 €) et une obligation de réaliser cette évaluation avant le 2 avril, sous peine de 200 £ de pénalités par jour.
Dernier volet de la décision de l’Ofcom, une pénalité de 20 000 £ (environ 23 400 €) pour ne pas expliquer clairement, dans ses conditions d’utilisation, les mesures de protection contre les contenus criminels, avec une astreinte potentielle de 100 £ par jour après le 2 avril.
Au-delà du cas 4chan, l’Ofcom envoie un signal aux plateformes similaires : l’ère des injonctions symboliques se termine, et ne pas respecter les règles aura un coût (pris dans les deux sens du terme).
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