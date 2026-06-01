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Meta prépare un pendentif IA et d’autres lunettes connectées

3 min.
1 Juin. 2026 • 17:39
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Meta prépare une nouvelle vague de produits et de services payants pour relancer Reality Labs, sa division dédiée au matériel. Le groupe travaille à la fois sur un pendentif avec de l’intelligence artificielle, jusqu’à quatre nouvelles paires de lunettes connectées cette année et une offre d’abonnement destinée aux entreprises, révèle The Information.

Lunettes Ray-Ban Meta

Meta veut miser sur un pendentif IA

Meta veut étendre son offre au-delà de ses collaborations avec Ray-Ban et Oakley pour les lunettes connectées, avec un premier modèle baptisé Modelo attendu dès juin. Luna et RBM2 Refresh doivent suivre à l’automne, puis Mojito VIP en décembre.

D’autres références sont déjà à l’essai pour la suite. Meta teste aussi Artemis et SSG (supersensing glasses) en vue de futurs lancements. L’ensemble de ces lunettes doit reposer sur les modèles d’IA de Meta et intégrer Hatch à terme, ce qui relie directement le matériel à la stratégie d’abonnement du groupe.

Le pendentif IA s’inscrit dans la même logique. Meta commence à le développer et prévoit des tests au cours de l’année à venir. Cette orientation paraissait probable depuis le rachat de Limitless en 2025, une société connue pour Pendant, un micro Bluetooth avec un clip capable d’écouter et d’enregistrer l’environnement sonore d’une journée afin de produire des résumés, des transcriptions et une base de données interrogeable des conversations.

Dan Siroker, le patron de Limitless, résumait déjà cette ambition lors du rachat en déclarant : « Meta a récemment présenté une nouvelle vision pour apporter une superintelligence personnelle à chacun et un élément clé de cette vision consiste à concevoir des wearables remarquables dopés à l’IA ». Meta assemble ainsi un portefeuille complet, du pendentif IA aux lunettes connectées , avec un objectif clair : transformer ses produits matériels en point d’entrée vers ses modèles d’IA et ses abonnements.

Wearables for Work est en préparation

Reality Labs a perdu 19 milliards de dollars en 2025 et accumule les pertes depuis plusieurs années. Mark Zuckerberg, patron de Meta, a indiqué aux investisseurs lors de la présentation des résultats financiers du quatrième trimestre de 2025 que la division allait désormais concentrer ses efforts sur les lunettes et les objets connectés, avec l’objectif de réduire progressivement ses pertes.

Une note interne d’Alex Himel, vice-président pour les wearables (lunettes connectées, bracelets, etc) chez Meta, fixe un cap plus large : faire utiliser davantage les modèles d’IA du groupe et convertir une partie de cet usage en abonnements. Cette stratégie inclut Hatch, l’agent IA grand public encore non lancé, ainsi qu’une offre professionnelle baptisée Wearables for Work.

L’entreprise vise au moins 10 clients pour Wearables for Work et cible aussi des déploiements dans au moins deux grandes entreprises ayant besoin de 100 appareils chacune. Meta veut en parallèle vendre 10 millions d’objets connectés au second semestre 2026. Le groupe compte soutenir cet objectif en multipliant les produits et en les distribuant dans davantage de pays.

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