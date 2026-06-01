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Surface Laptop Ultra : Microsoft dévoile son PC portable avec Nvidia RTX Spark

3 min.
1 Juin. 2026 • 11:11
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Le Surface Laptop Ultra, annoncé conjointement avec Nvidia, embarque la nouvelle puce RTX Spark et une connectique complète abandonnée depuis un moment par la plupart des ordinateurs portables premium. « C’est la chose la plus puissante que nous ayons jamais faite », assure Andrew Hill, responsable de la division Surface chez Microsoft.

Surface Laptop Ultra

Surface Laptop Ultra, un partenariat entre Microsoft et Nvidia

Le Surface Laptop Ultra tourne autour de la puce Nvidia RTX Spark, une architecture Arm dérivée de la puce GB10 qui équipait le DGX Spark, le mini-PC de Nvidia destiné aux développeurs IA. La version optimisée pour Windows 11 embarque jusqu’à 20 cœurs de CPU, 6 144 cœurs CUDA et 128 Go de mémoire unifiée, avec des configurations d’entrée de gamme prévues à partir de 16 Go. Nvidia a précisé que la famille RTX Spark s’étendra progressivement vers d’autres gammes de prix. Les performances incluent une autonomie sur une journée complète, un niveau graphique proche d’une GeForce RTX 5070 (version PC portable) et jusqu’à 1 pétaflop de calcul IA.

Microsoft et Nvidia indiquent collaborer depuis plusieurs années pour préparer Windows aux appareils Arm et pour RTX Spark en particulier. Le Surface Laptop Ultra ne sera pas le seul appareil de cette génération cet automne, mais Microsoft revendique un rôle central dans le succès de l’ensemble de l’écosystème RTX Spark.

Un écran mini-LED et une connectique sans compromis

L’écran mini-LED de 15 pouces se veut tactile et affiche 262 pixels par pouce, tout en atteignant 2 000 nits de pic en HDR. Microsoft le décrit comme « l’écran le plus lumineux jamais proposé sur un Surface ». L’appareil intègre également le plus grand trackpad haptique jamais embarqué sur un Surface. Le tout tient dans un châssis disponible en gris foncé et argent, pour un poids d’environ 2 kg.

Là où la plupart des PC portables fins haut de gamme réduisent la connectique à quelques ports USB-C, le Surface Laptop Ultra propose de l’USB-C, USB-A, HDMI, un lecteur SD plein format et une prise jack de 3,5 mm. Les versions exactes et les débits de ces ports ne sont pas encore précisés. Le prix et les caractéristiques complètes restent également non communiqués, le lancement étant prévu cet automne.

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