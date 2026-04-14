Microsoft augmente brutalement les prix des Surface : la crise de la RAM frappe de plein fouet toute la gamme

Microsoft vient d’opérer un repositionnement tarifaire brutal sur l’ensemble de ses PC de gamme Surface. Des modèles autrefois « relativement » accessibles franchissent désormais nettement la barre des 1 000 dollars (c’est encore plus violent en euros), tandis que plusieurs références phares démarrent autour de 1 500 dollars. Cette hausse généralisée s’explique officiellement par l’augmentation du coût de la mémoire et d’autres composants, dans un contexte où l’ensemble du secteur PC subit les effets persistants de la tension sur la chaîne d’approvisionnement.

Des hausses qui bouleversent totalement la hiérarchie de la gamme

Ce qui frappe le plus, ce n’est pas seulement l’ampleur des augmentations, mais leur effet immédiat sur le positionnement de certains produits. Les Surface de milieu de gamme coûtent désormais plus cher que certains modèles premium au moment de leur lancement ! Le Surface Pro 12 pouces, auparavant présenté comme le point d’entrée moderne de la gamme, change clairement de catégorie. Quant aux Surface Pro et Surface Laptop les plus en vue, ils voient leur prix d’appel grimper de plusieurs centaines de dollars, au point de redessiner entièrement leur compétitivité sur le marché.

Cette hausse se répercute aussi sur le marché européen et donc français. Dans nos chères contrées, la Surface d’entrée de gamme, soit le modèle Surface Pro 12 pouces, est désormais proposée à la vente à 1149 euros (contre 980 euros hier). Inutile de préciser qu’un MacBook Air et son processeur Apple Silicon M5 semble d’un coup d’un seul bien plus intéressant, sans même parler du MacBook Neo… Sur le premier modèle de Surface 15 pouces, le tarif prend 220 euros de plus, soit 1769 euros. Quant aux prix de ces mêmes machines avec option (comme un SSD de 1 To), il faut ajouter des centaines d’euros.

Les machines Surface de dernière génération avaient été saluées pour leur équilibre entre design et autonomie autour des puces Snapdragon. Mais avec ces nouveaux tarifs, l’équation économique devient beaucoup, beaucoup moins favorable.

La crise de la mémoire change la donne sur tout le marché PC

Microsoft n’est pas un cas isolé. Depuis plusieurs mois, fabricants et assembleurs alertent sur une hausse durable des coûts liés à la mémoire vive et au stockage. Dans ce contexte, la marque Surface devient simplement l’un des exemples les plus visibles d’une pression qui s’exerce sur l’ensemble de l’industrie.

Un positionnement devenu plus difficile face à Apple

Le problème pour Microsoft, c’est que cette inflation tarifaire pourrait largement profiter aux Mac d’Apple. Là où hier certains modèles de Surface pouvaient apparaitre comme des alternatives parfois plus attractives que les MacBook Air, la donne s’est désormais nettement inversée sur plusieurs configurations. À très haut niveau de prix, même les modèles les mieux équipés de la gamme Surface se retrouvent à lutter sur un terrain où Apple conserve souvent un avantage en puissance brute, en affichage ou en perception globale de valeur.

Une mauvaise nouvelle avant la prochaine vague de produits

Cette hausse pourrait aussi préparer le terrain à une nouvelle génération de Surface toujours plus chère. Microsoft semble en effet vouloir habituer dès maintenant le marché à un nouveau standard tarifaire nettement plus élevé. Cela reste un pari risqué, un pari décidé avant tout pour préserver la sacro-sainte marge. Attention à la chute…