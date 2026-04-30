[#FrenchDays] Les promos High-Tech du 30 avril

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :
Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.
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PRIME15
GARMIN10
SSFR04
FRSF10
FRSS55
AEVS16
FRSS13/
CUSUSSD1
SRFR04
PACMAN50
FRSF20
5RETRAIT
FRSF10
7THP2AK8
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30 Apr. 2026 • 20:25
30 Apr. 2026 • 19:43
30 Apr. 2026 • 19:17
30 Apr. 2026 • 18:03