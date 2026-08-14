Google Gemini : retirer les filigranes visibles devient possible

Google autorise désormais le retrait des filigranes visibles sur les images, vidéos et musiques générées par intelligence artificielle via Gemini et Flow. Cette liberté nouvelle ne s’accompagne d’aucune perte de traçabilité : les contenus conservent des marqueurs invisibles SynthID et des métadonnées C2PA, vérifiables via Gemini ou le moteur de recherche de Google.

Josh Woodward, vice-président chez Google chargé de Gemini, a confirmé cette évolution en précisant que les filigranes invisibles SynthID et les métadonnées C2PA restent intégrés à chaque contenu, même une fois le marqueur visible retiré grâce au nouveau paramètre. Ce réglage s’applique spécifiquement au filigrane d’étoile jusqu’ici associé de manière systématique aux contenus produits par les modèles IA Nano Banana et Omni, qui devient ainsi le premier marqueur visible de Google à pouvoir être supprimé par l’utilisateur.

Cette approche, qui sépare la visibilité et la traçabilité, place Google dans une dynamique où plusieurs acteurs de l’IA générative ont développé leurs propres standards pour garantir l’origine des contenus sans nécessairement les rendre visibles à l’écran. Cette semaine, Anthropic a annoncé la mise en place de filigranes invisibles pour les textes générés par ses modèles IA. Il y a aussi Meta qui a développé son propre standard baptisé Content Seal pour marquer ses contenus IA. Quant OpenAI, le créateur de ChatGPT s’appuie sur une combinaison de SynthID et de C2PA, les deux mêmes technologies que Google intègre à ses propres contenus.

Les métadonnées C2PA fonctionnent en arrière-plan, de la même manière que les filigranes SynthID, ce qui permet à un contenu de circuler librement en apparence tout en conservant une signature numérique exploitable par les outils de vérification.

Un déploiement encadré par les obligations légales locales

Google prévoit d’étendre ce système de vérification à son moteur de rehcerche, en plus de Gemini où il est en cours de déploiement. Le retrait du filigrane visible restera toutefois impossible dans les pays où la loi impose la présence d’un marqueur visible sur les contenus générés par IA. Il s’agit en l’occurrence des pays de l’Union européenne. Cela représente une exclusion qui limite la portée de cette nouvelle liberté aux seuls territoires ne soumettant pas les créateurs à cette obligation réglementaire.