TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Google Gemini : retirer les filigranes visibles devient possible
Internet

Google Gemini : retirer les filigranes visibles devient possible

3 min.
14 Août. 2026 • 20:43
0

Google autorise désormais le retrait des filigranes visibles sur les images, vidéos et musiques générées par intelligence artificielle via Gemini et Flow. Cette liberté nouvelle ne s’accompagne d’aucune perte de traçabilité : les contenus conservent des marqueurs invisibles SynthID et des métadonnées C2PA, vérifiables via Gemini ou le moteur de recherche de Google.

Google Gemini Logo

Josh Woodward, vice-président chez Google chargé de Gemini, a confirmé cette évolution en précisant que les filigranes invisibles SynthID et les métadonnées C2PA restent intégrés à chaque contenu, même une fois le marqueur visible retiré grâce au nouveau paramètre. Ce réglage s’applique spécifiquement au filigrane d’étoile jusqu’ici associé de manière systématique aux contenus produits par les modèles IA Nano Banana et Omni, qui devient ainsi le premier marqueur visible de Google à pouvoir être supprimé par l’utilisateur.

Cette approche, qui sépare la visibilité et la traçabilité, place Google dans une dynamique où plusieurs acteurs de l’IA générative ont développé leurs propres standards pour garantir l’origine des contenus sans nécessairement les rendre visibles à l’écran. Cette semaine, Anthropic a annoncé la mise en place de filigranes invisibles pour les textes générés par ses modèles IA. Il y a aussi Meta qui a développé son propre standard baptisé Content Seal pour marquer ses contenus IA. Quant OpenAI, le créateur de ChatGPT s’appuie sur une combinaison de SynthID et de C2PA, les deux mêmes technologies que Google intègre à ses propres contenus.

Les métadonnées C2PA fonctionnent en arrière-plan, de la même manière que les filigranes SynthID, ce qui permet à un contenu de circuler librement en apparence tout en conservant une signature numérique exploitable par les outils de vérification.

Un déploiement encadré par les obligations légales locales

Google prévoit d’étendre ce système de vérification à son moteur de rehcerche, en plus de Gemini où il est en cours de déploiement. Le retrait du filigrane visible restera toutefois impossible dans les pays où la loi impose la présence d’un marqueur visible sur les contenus générés par IA. Il s’agit en l’occurrence des pays de l’Union européenne. Cela représente une exclusion qui limite la portée de cette nouvelle liberté aux seuls territoires ne soumettant pas les créateurs à cette obligation réglementaire.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Google Gemini Application Internet

Google dit que son IA Gemini ne va pas inclure de publicités

Gemini 3.1 Pro Internet

Gemini 3.1 Pro est disponible : Google améliore encore son IA

Google Gemini Logo Internet

Gemini, l’IA de Google, atteint 1 milliard d’utilisateurs

Gemini 3 Flash Internet

Gemini 3 Flash : Google lance son IA rapide et efficace

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

YouTube Logo

YouTube justifie ses changements d’interface fréquents

14 Août. 2026 • 20:55
0 Internet

YouTube justifie la multiplication de ses changements d’interface qu’il qualifie explicitement de choix intentionnels plutôt que de...

Nasa photo ISS devant soleil

Éclipse solaire : la NASA capture l’ISS traversant le Soleil dans un cliché spectaculaire

14 Août. 2026 • 20:45
0 Science

La NASA a publié l’une des images les plus spectaculaires de l’éclipse solaire du 12 août 2026. Près de Hodgdon,...

high-on-life-vr

High on Life VR : le FPS déjanté arrivera sur Meta Quest, PSVR 2 et PC VR en 2027 (trailer)

14 Août. 2026 • 20:20
0 Jeux vidéo

High on Life va troquer les écrans traditionnels contre les casques de réalité virtuelle. Flat2VR Studios et Squanch Games ont...

Spider-Man Across The Spider-Verse

La bande-annonce de Spider-Man: Beyond the Spider-Verse fuite, le producteur réagit

14 Août. 2026 • 19:51
0 Geekeries

Une vidéo de Spider-Man : Beyond The Spider-Verse a fuité en ligne, montrant le début du film et sa bande-annonce. La fuite...

Declaration Impots

Piratage des impôts : le hacker prend la parole, le fisc parle de « quelques centaines de milliers » d’usagers

14 Août. 2026 • 18:05
0 Internet

Le fisc a confirmé une cyberattaque sur le portail des impôts, tandis qu’une seconde intrusion visant le cadastre reste à...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple retire sa pub polémique avec un enfant et un iPhone en Italie

Apple retire sa pub polémique avec un enfant et un iPhone en Italie

14 Aug. 2026 • 21:51

image de l'article L’iPhone Ultra pliable va-t-il résoudre les défauts du Galaxy Z Fold 8 ?

L’iPhone Ultra pliable va-t-il résoudre les défauts du Galaxy Z Fold 8 ?

14 Aug. 2026 • 20:19

image de l'article Mac : des hackers exploitent la faille du partage d’écran avec un mineur de cryptomonnaie

Mac : des hackers exploitent la faille du partage d’écran avec un mineur de cryptomonnaie

14 Aug. 2026 • 18:45

image de l'article Publicités sur Apple Plans : les annonceurs peuvent réserver leurs espaces

Publicités sur Apple Plans : les annonceurs peuvent réserver leurs espaces

14 Aug. 2026 • 17:00

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site