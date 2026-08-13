Netflix relance son essai gratuit en France

Netflix relance son offre qui permet de tester gratuitement le service de streaming en France, et ce pendant 7, 14 ou 30 jours selon les cas. Cela concerne toutes les offres, à savoir Standard avec pub, Standard et Premium.

Il y a plusieurs années de cela, Netflix proposait en France et dans les autres pays la possibilité d’essayer gratuitement sa plateforme pour voir les films, séries et documentaires. Évidemment, l’idée était que l’utilisateur soit conquis à la fin de sa période d’essai et décide de prendre un abonnement. Puis tout cela s’est arrêté en 2020, lorsque Netflix a mis fin aux essais gratuits en France. Les voilà de retour.

Comment avoir Netflix gratuit pendant un mois

Comment faire pour profiter de l’essai gratuit de Netflix pendant 30 jours ? Il suffit tout simplement de se rendre sur le site netflix.com. Dès la page d’accueil, on peut voir « Première visite sur Netflix ? Faites un essai de 30 jours pour 0 € », ainsi que « Essayez pendant 30 jours pour 0 € ». Il faut entrer son adresse e-mail afin de créer un compte et se laisser guider tout au long du processus. L’essai gratuit concerne seulement les nouveaux abonnés.

Si vous comptez seulement profiter de l’essai gratuit et arrêter juste avant que cela se termine, autant prendre l’offre Premium qui coûte normalement 21,99 €. Celle-ci donne accès à la 4K, au HDR, au Dolby Vision, au Dolby Atmos, à un visionnage simultané sur quatre appareils et à l’absence de publicités. De son côté, l’offre Standard avec pub coûte normalement 7,99 €/mois avec du 1080p (Full HD), un visionnage sur deux appareils en simultané et des publicités. Pour sa part, l’offre Standard est au prix de 14,99 €/mois, mais n’a pas de pubs.

On notera au passage que le retour de l’essai gratuit sur Netflix est une bonne nouvelle pour les joueurs qui attendent Grand Theft Auto VI (GTA 6). En effet, Netflix diffusera en exclusivité temporaire un aperçu étendu du jeu le 27 août à 21 heures. Ce même aperçu arrivera gratuitement sur YouTube, mais seulement six heures plus tard le 28 août à 3 heures du matin. Pour les plus impatients, il est possible de prendre l’essai gratuit pour voir l’aperçu dès sa disponibilité sur le service de streaming sans débourser un centime, tout en restant dans la légalité.