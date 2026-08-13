Virgin Galactic repousse à 2027 le premier vol commercial de son vaisseau Delta

Virgin Galactic devra encore patienter avant de reprendre ses vols touristiques vers l’espace. L’entreprise a repoussé à février 2027 au plus tôt le premier vol commercial de son nouveau vaisseau de classe Delta, un vol initialement attendu au quatrième trimestre 2026. Un nouveau contretemps pour la société de Richard Branson, qui avait rouvert les réservations au printemps.

Des centaines de petits problèmes ralentissent l’assemblage

Selon le directeur général Michael Colglazier, le retard ne provient pas d’un défaut majeur mais de centaines de travaux d’installation nécessitant davantage de temps que prévu. Certaines pièces présentent notamment de légers écarts dimensionnels qui doivent être corrigés avant de poursuivre les essais.

Les tests au sol doivent débuter prochainement, tandis que le premier Delta devrait rejoindre Spaceport America, au Nouveau-Mexique, en octobre. Virgin Galactic avait suspendu ses vols en 2024 après sept missions commerciales afin de concentrer ses ressources sur cette nouvelle génération, conçue pour voler beaucoup plus fréquemment que VSS Unity.

Des billets à environ 651 000 euros

Le report ne semble pas avoir refroidi les clients fortunés. Plus de 50 places ont déjà été vendues au tarif exorbitant de 750 000 dollars la place (environ 651 000 euros au taux de change actuel), générant plus de 43 millions d’euros de réservations. Une seconde navette Delta est également en construction et doit entrer en service au deuxième trimestre 2027. Virgin Galactic ambitionne d’atteindre à terme jusqu’à dix vols mensuels. Le groupe, qui avait effectué son premier vol commercial en 2023, cherche parallèlement un nom pour son nouvel appareil. Le public peut choisir entre Horizon, Explorer, Ascend et Apeiron.

Malgré l’accumulation des retards, Delta demeure toujours la pièce maîtresse du retour de Virgin Galactic sur le marché du tourisme spatial.