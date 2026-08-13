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Twitch entraîne l’IA d’Amazon avec le contenu des streameurs, sauf s’ils refusent

3 min.
13 Août. 2026 • 16:03
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Twitch a mis en ligne une nouvelle fonctionnalité qui met le contenu des streameurs au service de l’intelligence artificielle générative d’Amazon, sa maison-mère. Le paramètre, intitulé « Entraînement pour l’IA générative », est activé par défaut pour tous les utilisateurs et se trouve dans les réglages du compte, sans notification préalable qui aurait alerté les streamers sur ce changement.

Twitch Logo

Une désactivation possible mais incomplète

Les streameurs qui veulent retirer leur contenu de cet entraînement pour l’IA peuvent le faire via l’onglet « Sécurité et confidentialité » de leur compte. Ils doivent ensuite désactiver « Entraînement pour l’IA générative ». Mais ce retrait reste limité : selon l’avis de confidentialité de Twitch, désactiver ce paramètre spécifique ne couvre pas les autres usages que l’entreprise peut faire des données issues des chaînes, ce qui laisse subsister une zone d’utilisation hors du contrôle direct du streameur.

Ce choix d’un paramètre activé par défaut, plutôt qu’une adhésion volontaire, a immédiatement suscité une contestation massive. Sur les forums utilisateurs de Twitch, un fil de discussion réclamant que les options liées à l’IA soient désactivées par défaut a grimpé au sommet des sujets les plus soutenus, cumulant 13 000 votes et plus de 4 000 commentaires en soutien.

Un choix assumé par Twitch

Mais pourquoi l’activation par défaut ? Interrogé lors d’un stream, Mike Minton, le directeur des produits chez Twitch, a justifié directement ce choix de configuration. Le responsable a résumé la logique du studio en une phrase : « Si c’était une adhésion volontaire, personne n’accepterait ». Cette déclaration, prononcée en direct devant la communauté, reconnaît explicitement que le succès de la fonctionnalité repose sur son statut de paramètre par défaut plutôt que sur un consentement réellement recherché auprès des créateurs.

« Cette fonctionnalité sera activée par défaut, comme c’est le cas sur presque tous les services de contenu dans le monde », a-t-il poursuivi. « Je sais que cela contrarie beaucoup la communauté, mais c’est ainsi ».

Amazon n’est pas le premier géant de la tech à utiliser les données de ses utilisateurs afin de nourrir des modèles d’IA générative, très consommatrice en données. L’an dernier, Meta (Facebook, Instagram) avait indiqué que tout le contenu public de ses plateformes, à l’exception de sa messagerie privée WhatsApp, allait désormais être utilisé pour entraîner ses propres modèles d’IA, à moins que les utilisateurs ne s’y opposent.

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Un commentaire pour cet article :

  • Kyles94
    13 Août. 2026 • 17:03
    Dit vous que les société d’IA pilles internet sans reverser le moindre centimes à qui que ce soit … la encore c’est les streamer et leurs travail qui font gagner des sous à Amazon sans contrepartie…

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