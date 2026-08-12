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Google annonce les Pixel 11, Pro, Pro XL et Fold : des nouveautés… et prix en hausse

7 min.
12 Août. 2026 • 17:44
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Google a officialisé aujourd’hui quatre nouveaux smartphones : Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL et Pixel 11 Pro Fold. Voici ce que propose chaque modèle.

Google Pixel 11 Famille

Les points communs entre les Pixel 11

  • Puce : Google Tensor G6 avec puce de sécurité Titan M3
  • Gain pour le processeur (CPU) : navigation Web 25 % plus rapide, lancement d’applications 15 % plus rapide
  • Gain TPU (IA) : tâches IA sur l’appareil jusqu’à 3,5 fois plus rapides et 3,5 fois plus économes en énergie
  • Système d’exploitation : Android 17
  • Mises à jour : 7 ans de mises à jour du système d’exploitation, de sécurité et de Pixel Drops
  • Intelligence Artificielle : conçus pour Gemini Intelligence (Gemini Nano, Gemini Live, applications Gemini, Magic Cue). 6 mois offerts à Google AI Pro
  • Recharge sans fil : certifiée Qi2.2 jusqu’à 25 W sur tous les modèles
  • Déverrouillage : Empreinte digitale et reconnaissance faciale
  • Connectivité globale : 5G et 5G mmWave (seulement aux États-Unis pour cette dernière), 4G, Bluetooth 6, SOS par satellite, NFC, Thread, GPS double bande, double SIM
  • Audio et port : Haut-parleurs stéréo, USB-C 3.2
  • Date de sortie : Précommandes aujourd’hui, disponibilité en magasin et livraisons à partir du 20 août 2026

Google Pixel 11

Le Pixel 11 de base gagne en stockage de base (disparition de la version 128 Go), dispose d’un bloc photo affiné et d’un capteur photo principal plus grand.

Google Pixel 11 Avant Arriere

  • Écran : 6,3 pouces OLED (2 424 × 1 080 pixels, 422 pixels par pouce, taux de rafraîchissement 60-120 Hz). Luminosité maximale de 3 000 nits
  • Dimensions et poids : 152,4 x 71,12 x 7,6 mm pour 195 grammes
  • Mémoire et stockage : 12 Go de RAM, 256 Go ou 512 Go de stockage
  • Capteurs photo : principal de 48 mégapixels (f/1.7, FOV 85°, capteur 1/1,56″) + ultra grand-angle de 13 mégapixels (f/2.2, FOV 120°, capteur 1/3,1″) + téléobjectif de 10,8 mégapixels Dual PD (f/3.1, FOV 23°, capteur 1/3,2″)
  • Caméra avant : 10,5 mégapixels (f/2.2, FOV 95°)
  • Zoom : Super Zoom jusqu’à 30x
  • Batterie et recharge : 4 985 mAh, charge filaire de 30 W et sans fil Qi2.2 de 25 W
  • Wi-Fi : Wi-Fi 6E.
  • Durabilité & design : certification IP68, Corning Gorilla Glass Victus 2, cadre en métal finition satinée, épaisseur de la barre d’appareil photo réduite de 40 % pour éviter le basculement sur une table.

En France, le Pixel 11 coûte 999 euros avec 256 Go de stockage et 1 129 euros pour 512 Go. C’est disponible en précommande chez Amazon et Boulanger.

Google Pixel 11 Pro

Le Pixel 11 Pro propose un écran LTPO plus lumineux, le nouveau système d’éclairage Pixel HiLight, le Wi-Fi 7 et des capteurs photo avancés.

Google 11 Pro

  • Écran : 6,3 pouces OLED (2 856 × 1 280 pixels, 495 pixels par pouces, LTPO 1-120 Hz). Luminosité maximale de 3 600 nits. Nouveau revêtement anti-rayures (résistance doublée)
  • Dimensions et poids : 152,4 x 71,12 x 7,6 mm pour 204 grammes
  • Mémoire et stockage : 12 Go ou 16 Go de RAM, 256 Go, 512 Go ou 1 To de stockage
  • Capteurs photo : principal de 50 mégapixels (f/1.68, FOV 82°, capteur 1/1,3″) + ultra grand-angle de 48 mégapixels (f/1.7, FOV 123°, capteur 1/2,51″) + téléobjectif de 48 mégapixels (f/2.8, FOV 23°, capteur 1/1,95″, zoom optique 5x)
  • Caméra avant : 42 mégapixels (f/2.2, FOV 103°)
  • Zoom et captures : Pro Zoom jusqu’à 120x, portraits 5x, mode Vision de nuit jusqu’à 4,5x plus rapide.
  • Batterie et recharge : 4 850 mAh, charge filaire de 30 W et sans fil Qi2.2 de 25 W
  • Wi-Fi et puces : Wi-Fi 7, Ultra-Wideband (UWB)
  • Durabilité et nouveauté exclusive : IP68, Gorilla Glass Victus 2
  • Pixel HiLight : un système d’éclairage LED coloré intégré autour du flash de l’appareil photo. Il s’allume lors des requêtes Gemini ou prend des couleurs personnalisées selon les appelants/contacts.

Côté prix, le Pixel 11 Pro débute à 1 199 euros en France. C’est disponible en précommande chez Amazon et Boulanger.

Google Pixel 11 Pro XL

Le Pixel 11 Pro XL reprend l’intégralité des fiche technique et fonctionnalités du Pixel 11 Pro, mais dans un format plus grand avec une plus grosse batterie et une charge filaire plus rapide.

Google Pixel 11 Pro XL Coloris

  • Écran : 6,8 pouces OLED (2 992 × 1344 pixels, 486 pixels par pouce, LTPO 1-120 Hz). Luminosité maximale de 3 600 nits, traitement anti-rayures x2.
  • Dimensions et poids : 162,56 x 76,2 x 7,62 mm pour 226 grammes
  • Mémoire et stockage : 12 Go ou 16 Go de RAM, 256 Go, 512 Go ou 1 To de stockage
  • Capteurs photo : identiques au Pixel 11 Pro (principal de 50 mégapixels + ultra grand-angle de 48 mégapixels + téléobjectif 5x de 48 mégapixels, caméra selfie de 42 mégapixels, Pro Zoom 120x
  • Batterie et recharge : 5 115 mAh, charge filaire plus rapide de 45W et sans fil Qi2.2 à 25 W
  • Wi-Fi & puces : Wi-Fi 7, UWB
  • Durabilité & fonctionnalités : IP68, Gorilla Glass Victus 2, éclairage Pixel HiLight

C’est là que les prix augmentent par rapport à l’année dernières et aux Pixel 10. Le Pixel 11 Pro XL débute à 1 399 euros, soit 100 euros de plus que son prédécesseur. C’est en précommande chez Amazon et Boulanger.

Google Pixel 11 Pro Fold

Le smartphone pliable de Google bénéficie d’une refonte physique (plus fin, plus léger, charnière sans engrenage) et d’un revêtement arrière ultra-résistant.

Google Pixel 11 Pro Fold

  • Écrans :
    • Écran principal (interne) : 8 pouces OLED (2 076 × 2 152 pixels, 372 pixels par pouce, LTPO 1-120 Hz). Luminosité maximale de 3 600 nits
    • Écran externe (couverture) : 6,5 pouces OLED (2 342 × 1 080 pixels, 399 pixels par pouce, LTPO 1-120 Hz). Luminosité maximale de 3 600 nits (+20 % de luminosité par rapport au modèle précédent)
  • Dimensions et poids :
    • Plié : 155,2 x 76,0 x 10,1 mm
    • Déplié : 155,2 x 150,4 x 5,0 mm
    • Poids : 239 grammes (10 % plus léger et 1 mm plus fin que le Pixel 10 Pro Fold, avec des bordures d’écran réduites)
  • Mémoire et Stockage : 16 Go de RAM sur toutes les versions, 256 Go, 512 Go ou 1 To de stockage
  • Capteurs photo : principal de 48 mégapixels (f/1.7, FOV 85°, capteur 1/1,56″) + ultra grand-angle de 10,5 mégapixels (f/2.2, FOV 127°, capteur 1/3,4″) + téléobjectif de 10,8 mégapixels (f/3.1, FOV 23°, capteur 1/3,2″, zoom optique 5x)
  • Caméras avant (interne et externe) : 10 mégapixels (f/2.2, FOV 87°)
  • Zoom : Super Zoom jusqu’à 30x
  • Batterie et recharge : 4 806 mAh, charge filaire à 30 W (50 % de charge en 30 minutes) et sans fil Qi2.2 à 25 W
  • Wi-Fi & Puces : Wi-Fi 7, UWB
  • Durabilité et conception :
    • Étanchéité IP68 (eau et poussière)
    • Nouvelle charnière sans engrenage
    • Verre vitrocéramique sur l’écran externe
    • Dos mat en composite de fibre de verre qualifié de « presque impossible à fissurer »
  • Fonctionnalités : intègre la fonction Pixel HiLight et l’ensemble de la suite Gemini

Vient enfin le prix. Le Pixel 11 Pro Fold débute à 1 999 euros, soit là aussi 100 euros de plus que son prédécesseur. Les précommandes sont disponibles chez Amazon et Boulanger.

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