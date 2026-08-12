Google annonce Pixel Tag, son concurrent de l’AirTag d’Apple

Google annonce le Pixel Tag, un petit traqueur qui combine les technologies ultra wideband (UWB) et Bluetooth 6.0 pour localiser précisément des objets perdus. L’appareil sera en vente à partir du 11 novembre au prix de 34,99 euros à l’unité ou 109,99 euros pour un pack de quatre.

Le Pixel Tag vient concurrencer l’AirTag

Le Pixel Tag repose sur deux technologies de localisation distinctes intégrées dans un même boîtier. Cette double capacité vise à offrir la meilleure précision possible selon le matériel dont dispose l’utilisateur au moment de retrouver l’objet perdu.

Concrètement, la technologie UWB affiche à la fois la distance et la direction exacte de l’objet sur un téléphone compatible, offrant une expérience de guidage complète façon flèche directionnelle. Le Bluetooth 6.0 Channel Sounding, en revanche, ne fournit que la distance précise sans indiquer la direction à suivre, une limitation technique qui distingue clairement les deux standards malgré leur objectif commun de localisation fine.

Sur le plan physique, le Pixel Tag pèse seulement 12 grammes, se décline dans une teinte grise et fonctionne grâce à une pile CR2032 dont l’autonomie dépasse un an, à l’instar de l’AirTag d’Apple. L’accessoire affiche également un indice de protection IP67 contre l’eau et la poussière, et dispose d’un bouton physique permettant de déclencher un son sur le téléphone associé pour faciliter sa localisation inverse.

Le Pixel Tag s’intègre au réseau Localiser de Google pour la localisation collaborative et peut être sollicité directement via Gemini, capable de faire sonner le traqueur à la demande. Un suivi est également possible directement depuis une Pixel Watch, élargissant les points d’accès disponibles pour localiser l’objet concerné.

Des compatibilités qui varient selon le matériel

L’accès à ces fonctionnalités dépend toutefois étroitement du matériel utilisé : la technologie UWB nécessite un Pixel 6 Pro ou un modèle ultérieur, tandis que le Bluetooth 6.0 Channel Sounding exige un Pixel 10 ou plus récent. Côté montres, la Pixel Watch 2 et les modèles suivants prennent en charge l’UWB, alors que seule la Pixel Watch 4 et ses successeurs supportent le Channel Sounding. Le Pixel 11 de base, notamment, ne dispose pas de puce UWB, ce qui limite ses capacités de localisation face aux modèles Pro de la même génération.

Sur le marché des traqueurs concurrents, seul le Moto Tag 2 prend également en charge le Channel Sounding, ce qui place le Pixel Tag parmi les rares accessoires compatibles avec cette technologie encore émergente.

L’annonce du Pixel Tag a lieu en complément des Pixel 11 et de la montre Pixel Watch 5.