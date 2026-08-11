GTA 6 : la version Ultime à 100 € enregistre le plus de précommandes

Les précommandes de Grand Theft Auto VI (GTA 6), ouvertes depuis juin, penchent davantage vers l’édition Ultime à 100 euros que vers l’édition Standard à 80 euros. Ce déséquilibre confirme, selon Take-Two, que les joueurs les plus fervents sont aussi les premiers à précommander le jeu.

Un succès pour les précommandes de l’édition Ultime

Ce déséquilibre en faveur de l’édition la plus chère de GTA 6 s’explique en partie par le contenu numérique exclusif réservé à l’édition Ultime qui justifie les 20 euros d’écart avec la version Standard. Take-Two, la maison-mère de Rockstar Games, y voit un signal clair de la composition de sa base de précommandes.

Strauss Zelnick, patron de Take-Two, confirme lui-même à CNBC cette tendance en soulignant que les précommandes penchent nettement vers l’édition la plus chère, une dynamique qu’il attribue au profil des premiers acheteurs : selon lui, les joueurs les plus passionnés sont précisément ceux qui précommandent dès maintenant sans attendre une éventuelle baisse de prix pour le Black Friday ou Noël.

Le patron de Take-Two s’appuie sur son propre historique pour justifier une politique de prix rigide sur GTA 6 : le tarif de GTA 5 est resté stable pendant des années sans la moindre baisse significative, une constance que l’entreprise entend reproduire avec son nouveau titre. Aucune réduction n’est donc attendue dans un futur proche, Strauss Zelnick estimant que le prix fixé reflète fidèlement la valeur du jeu, allant jusqu’à le qualifier de véritable « bonne affaire » au regard du contenu proposé.

« Les magasins peuvent faire ce qu’ils veulent » concernant d’éventuelles remises appliquées de leur propre initiative, a indiqué le dirigeant. Cette remarque laisse ainsi la porte ouverte à des baisses de prix décidées par les distributeurs eux-mêmes, sans que Take-Two n’intervienne directement sur sa propre grille tarifaire. Ce positionnement s’inscrit dans la réputation de Rockstar, connu pour livrer des jeux dont le contenu dépasse largement les attentes initiales des joueurs, un argument supplémentaire pour justifier le maintien des prix sur le long terme.

Où précommander GTA 6 au meilleur prix

Vous pouvez directement passer depuis le PlayStation Store ou le Xbox Store. Mais il peut être intéressant de préférer les revendeurs pour la version « physique » et (surtout) un prix parfois inférieur à 79,99 euros ou 99,99 euros. Plusieurs revendeurs proposent le prix de 60 euros, soit 25 % de remise. Voici les liens directs pour précommander GTA 6 chez les revendeurs :

Amazon (60 euros au lieu de 79,99 euros)

Leclerc (60 euros au lieu de 79,99 euros)

Auchan (60 euros au lieu de 79,99 euros)

Cdiscount (50 euros pour les nouveaux clients avec le code HELLO10 ou 60 euros pour les autres)

Joybuy (60 euros au lieu de 79,99 euros)

Fnac

Micromania (+ 20 euros en bon d’achat)

Carrefour

Cultura

À noter que la version Ultime du jeu est seulement disponible en version dématérialisée. Toutefois, il est possible d’acheter l’édition standard à 60 euros sur Amazon, Leclerc ou Auchan puis payer 20 euros sur le PlayStation Store ou le Xbox Store pour prendre la mise à niveau vers la version ultime. Ainsi, cela fait 80 euros (60 + 20 euros) pour la version ultime, au lieu de 99,99 euros normalement.