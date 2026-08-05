TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo Xbox fête ses 25 ans avec des cadeaux, des thèmes et une sélection Game Pass de jeux « historiques »
Jeux vidéo

Xbox fête ses 25 ans avec des cadeaux, des thèmes et une sélection Game Pass de jeux « historiques »

3 min.
5 Août. 2026 • 17:40
0

Microsoft poursuit les célébrations du 25e anniversaire de Xbox avec plusieurs cadeaux numériques destinés aux joueurs de la marque noire et verte. À quelques mois de la date symbolique du 15 novembre 2026, le fabricant de consoles propose gratuitement un badge commémoratif, de nouveaux éléments de personnalisation et une sélection de jeux retraçant son histoire.

Un badge Xbox 25 ans offert jusqu’à la fin de l’année

Toute personne qui se connecte à son compte Xbox sur console, PC ou depuis l’application mobile avant le 31 décembre recevra automatiquement un badge spécial 25e anniversaire. Microsoft met également à disposition de nouveaux gamerpics, thèmes de profil et fonds d’écran réalisés avec les créateurs Klobrille et Ben Kenobi.

XBOX25 Creator Klobrille BG 1920x1080 1 A0d4807845d8ea6d9201

Le fond d’écran Xbox proposé par Kobrille

Your Story Matters Ben 17ba542c8675d9e4bd9d

Nouveau Gamer Profile par Ben Kenobi

Sur Xbox Series X|S, les joueurs peuvent notamment installer gratuitement un nouveau fond d’écran dynamique depuis les paramètres de personnalisation. Ces célébrations accompagnent l’arrivée prochaine de la Xbox Series X25 en édition limitée, dévoilée en juin avec son design translucide inspiré de la console originale.

Le Game Pass replonge dans 25 ans d’histoire

Microsoft profite également de l’événement pour mettre en avant plusieurs titres emblématiques disponibles sur le Xbox Game Pass. Parmi eux figurent Fable Anniversary, Halo: The Master Chief Collection, Fallout 4 et Psychonauts 2. Et puisque l’on parle du Game Pass, rappelons que le service avait récemment revu ses tarifs à la baisse après plusieurs mois de critiques.

X25 GP Collection

Cette célébration intervient dans une période particulièrement mouvementée pour Xbox. Microsoft a engagé une importante restructuration de sa division gaming, avec de nouveaux licenciements et un changement profond de stratégie, tandis que plusieurs studios ont été menacés de fermeture. Du côté des bonnes nouvelles, les ventes de Xbox sont récemment reparties à la hausse dans le monde, tandis que l’annonce de l’exclusivité Gears of War E=Day semble produire son petit effet.

Xbox Fanfest

Entre ces petites attentions, le retour des événements FanFest et des exclusivités consoles, sans oublier la Xbox « anniversaire », Microsoft cherche en tout cas clairement à remettre sa communauté au centre de l’attention. D’autres annonces sont attendues d’ici au 15 novembre, date exacte des 25 ans du lancement de la première Xbox.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Dispatch Jeux vidéo

Dispatch et Hades II prennent date sur Xbox Series et dans le Game Pass

Manette Xbox Series X Prise en Main Jeux vidéo

Xbox va « réévaluer » sa stratégie d’exclusivités pour les jeux

Xbox Series S et Xbox Series X et Manette Officiel Jeux vidéo

Xbox confirme une panne majeure empêchant de lancer des jeux

Xbox Series X et Manette Jeux vidéo

La panne de Xbox n’aurait pas dû bloquer les jeux physiques, admet Microsoft

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Disney Plus Logo

Disney dit envisager du streaming gratuit sur Disney+

5 Août. 2026 • 19:46
0 Internet

Josh D’Amaro, le patron de Disney, a confirmé que l’entreprise explore l’idée d’une offre de streaming gratuite pour...

Google Assistant

Google Assistant va disparaître des smartphones Android en septembre

5 Août. 2026 • 18:04
1 Logiciels

Dire « Hey Google » ou appuyer longuement sur le bouton d’alimentation d’un téléphone Android ne lancera...

Toy Story 5 Jessie Buzz Woody

Disney+ s’associe à TikTok pour des vidéos avec ses films et séries

5 Août. 2026 • 16:18
0 Internet

Des centaines de films et séries Disney deviennent accessibles aux créateurs de contenu grâce à un nouvel accord global entre...

Tempête solaire

NASA : la mission PUNCH améliore spectaculairement la prévision des tempêtes solaires

5 Août. 2026 • 15:30
0 Science

La NASA vient d’améliorer drastiquement la précision des prévisions des tempêtes solaires. Grâce aux quatre...

Intelligence Artificielle Cerveau Puce

Les pays en développement doivent parier sur l’IA, selon la Banque mondiale

5 Août. 2026 • 14:10
0 Internet

Seuls 4,5 % des emplois sont menacés par l’intelligence artificielle dans les pays en développement, contre 14,2 % dans les pays...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iMessage est disponible sur Android avec Sunbird

iMessage est disponible sur Android avec Sunbird

5 Aug. 2026 • 18:39

image de l'article Apple Vision Pro : une étude confirme son intérêt en chirurgie avec des opérations 19 % plus rapides

Apple Vision Pro : une étude confirme son intérêt en chirurgie avec des opérations 19 % plus rapides

5 Aug. 2026 • 17:45

image de l'article iOS 27 pourrait afficher l’état de santé de la batterie des AirPods

iOS 27 pourrait afficher l’état de santé de la batterie des AirPods

5 Aug. 2026 • 17:25

image de l'article Foxconn réalise le plus gros chiffre d’affaires de son histoire… et ce n’est pas grâce à Apple !

Foxconn réalise le plus gros chiffre d’affaires de son histoire… et ce n’est pas grâce à Apple !

5 Aug. 2026 • 16:30

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site