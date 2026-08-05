Xbox fête ses 25 ans avec des cadeaux, des thèmes et une sélection Game Pass de jeux « historiques »

Microsoft poursuit les célébrations du 25e anniversaire de Xbox avec plusieurs cadeaux numériques destinés aux joueurs de la marque noire et verte. À quelques mois de la date symbolique du 15 novembre 2026, le fabricant de consoles propose gratuitement un badge commémoratif, de nouveaux éléments de personnalisation et une sélection de jeux retraçant son histoire.

Un badge Xbox 25 ans offert jusqu’à la fin de l’année

Toute personne qui se connecte à son compte Xbox sur console, PC ou depuis l’application mobile avant le 31 décembre recevra automatiquement un badge spécial 25e anniversaire. Microsoft met également à disposition de nouveaux gamerpics, thèmes de profil et fonds d’écran réalisés avec les créateurs Klobrille et Ben Kenobi.

Le fond d’écran Xbox proposé par Kobrille

Nouveau Gamer Profile par Ben Kenobi

Sur Xbox Series X|S, les joueurs peuvent notamment installer gratuitement un nouveau fond d’écran dynamique depuis les paramètres de personnalisation. Ces célébrations accompagnent l’arrivée prochaine de la Xbox Series X25 en édition limitée, dévoilée en juin avec son design translucide inspiré de la console originale.

Le Game Pass replonge dans 25 ans d’histoire

Microsoft profite également de l’événement pour mettre en avant plusieurs titres emblématiques disponibles sur le Xbox Game Pass. Parmi eux figurent Fable Anniversary, Halo: The Master Chief Collection, Fallout 4 et Psychonauts 2. Et puisque l’on parle du Game Pass, rappelons que le service avait récemment revu ses tarifs à la baisse après plusieurs mois de critiques.

Cette célébration intervient dans une période particulièrement mouvementée pour Xbox. Microsoft a engagé une importante restructuration de sa division gaming, avec de nouveaux licenciements et un changement profond de stratégie, tandis que plusieurs studios ont été menacés de fermeture. Du côté des bonnes nouvelles, les ventes de Xbox sont récemment reparties à la hausse dans le monde, tandis que l’annonce de l’exclusivité Gears of War E=Day semble produire son petit effet.

Entre ces petites attentions, le retour des événements FanFest et des exclusivités consoles, sans oublier la Xbox « anniversaire », Microsoft cherche en tout cas clairement à remettre sa communauté au centre de l’attention. D’autres annonces sont attendues d’ici au 15 novembre, date exacte des 25 ans du lancement de la première Xbox.