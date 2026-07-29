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La panne de Xbox n’aurait pas dû bloquer les jeux physiques, admet Microsoft

3 min.
29 Juil. 2026 • 16:42
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Microsoft a subi une grosse panne lundi qui a duré de longues heures, ce qui a empêché de nombreux joueurs Xbox d’accéder à leurs jeux, y compris ceux au format physique. Cette panne, provoquée par un service de licences externe, a été résolue. Aujourd’hui, Microsoft confirme que les joueurs auraient quand même dû pouvoir jouer avec les jeux sur disques.

Xbox Series X et Manette

Une contradiction que Microsoft cherche à corriger

Scott Van Vliet, directeur technique de Xbox, a reconnu que les vérifications de licence liées aux disques physiques ne devraient jamais empêcher un joueur d’accéder à son contenu, une déclaration qui souligne l’écart entre la promesse initiale du système et ce qui s’est réellement produit durant la panne. Il faut savoir que les jeux au format disque pour Xbox One et Xbox Series X/S contiennent des fichiers chiffrés associés à des licences numériques, censées permettre un accès garanti au contenu même sans connexion internet. Or, cette panne a précisément montré que le mode hors ligne ne fonctionnait pas comme prévu pour certains jeux, puisque plusieurs scénarios ont été concernés : connexion au compte, accès à la bibliothèque de jeux et lancement des titres eux-mêmes.

La cause technique de l’incident réside dans une dépendance de Xbox à un service de licences externe qui a cessé de fonctionner correctement pendant plusieurs heures. Scott Van Vliet a précisé que le mode hors ligne devait normalement s’appuyer sur des licences numériques sauvegardées localement pour justement éviter ce type de blocage en cas de défaillance d’un service distant. Microsoft prépare désormais une mise à jour des Xbox destinée à corriger ce mécanisme afin que ces licences sauvegardées garantissent réellement un accès hors ligne fonctionnel, indépendamment de la disponibilité du service de licences externe.

« Nous examinons actuellement les signalements selon lesquels certains joueurs n’auraient pas pu accéder à leurs jeux à partir de disques comme prévu pendant l’interruption de service. Les vérifications des droits d’accès liées aux disques ne devraient pas empêcher les joueurs d’accéder à leurs jeux et c’est voulu », a déclaré le responsable à The Verge.

Un incident qui interroge l’avenir du support physique

Cette panne intervient à un moment particulièrement sensible pour l’avenir du jeu sur support physique. Sony a déjà annoncé la fin des jeux PlayStation sur disques d’ici 2028, tandis que Xbox teste actuellement une fonctionnalité de conversion du disque vers le numérique, permettant de transformer un jeu physique en licence numérique.

Dans ce contexte, Microsoft doit démontrer que les disques physiques restent une garantie fiable d’accès au jeu, y compris en cas de défaillance des infrastructures numériques, sous peine de fragiliser davantage la confiance des joueurs envers ce format déjà en déclin face au tout-numérique.

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