Xbox Game Pass : les jeux ajoutés en mai 2026

Microsoft lève le voile sur les jeux qui vont rejoindre le Xbox Game Pass en mai 2026. Il y a 14 titres, soit trois de moins qu’en avril.

Aujourd’hui

Final Fantasy V (Cloud, Xbox Series X|S et PC) [Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, PC Game Pass] : lorsque les cristaux qui maintiennent l’équilibre du monde sont menacés, le roi se précipite à leur secours… avant de disparaître mystérieusement. Un jeune homme et son chocobo se retrouvent alors entraînés dans une aventure aux côtés de compagnons qui changeront leur destin, dans ce RPG classique incontournable.

6 mai

Ben 10 Power Trip (Cloud, console et PC) [Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, PC Game Pass] : rejoignez Ben Tennyson dans une aventure à travers l’Europe où il affronte le maléfique Hex et de mystérieuses menaces alimentées par des cristaux. Transformez-vous en puissants extraterrestres, combattez vos ennemis, résolvez des énigmes et explorez un monde 3D coloré, en solo ou en coopération, pour sauver la situation.

Descenders Next (Game Preview) (Cloud, console et PC) [Game Pass Standard, Game Pass Ultimate, PC Game Pass] : il est temps de conquérir le monde des sports extrêmes. Prenez votre snowboard pour dévaler des pentes enneigées abruptes ou enfourchez un mountainboard sur des terrains accidentés. Les modes Carrière et Grand Tour sont désormais liés, facilitant le déblocage des Parks, styles de descente et courses. Envie de jouer en équipe ? Rejoignez des joueurs du monde entier et domptez la montagne ensemble.

Wheel World (Cloud, Xbox Series X|S et PC) [Game Pass Standard, Game Pass Ultimate, PC Game Pass] : une aventure cycliste cosmique où le destin de l’univers repose sur votre guidon. Incarnez Kat, une jeune pilote, en quête de pièces légendaires pour accomplir le Grand Shift, un rituel capable de restaurer l’équilibre d’un monde au bord du chaos. Explorez de vastes environnements, des autoroutes néon aux forêts paisibles, rencontrez d’étranges esprits et affrontez des cyclistes rivaux dans des courses effrénées.

Wildgate (Cloud, Xbox Series X|S et PC) [Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, PC Game Pass] : un shooter multijoueur PvPvE mêlant combats tactiques entre vaisseaux et action à la première personne. Évitez des dangers environnementaux mortels et partez à la recherche d’armes puissantes et d’améliorations pour votre vaisseau à travers trois modes de jeu.

Wuchang: Fallen Feathers (Cloud, Xbox Series X|S et PC) [Game Pass Standard, Game Pass Ultimate, PC Game Pass] : un Action-RPG de type souls-like se déroulant à la fin sombre de la dynastie Ming. Incarnez Wuchang, une guerrière pirate frappée d’amnésie et d’une malédiction mortelle. Maîtrisez un système de combat exigeant, faites évoluer vos compétences et découvrez la vérité dans un monde rongé par le chaos.

7 mai

Mixtape (Cloud, Xbox Series X|S, portable et PC) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass] : une aventure narrative nostalgique inspirée des films initiatiques cultes. Le jeu mêle errance adolescente, espièglerie, musique, ainsi que les joies et les peines liées à la croissance et au passage à l’âge adulte.

11 mai

Outbound (Cloud, console et PC) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass] : explorez un monde coloré et construisez votre propre maison mobile. Fabriquez des équipements, produisez votre énergie (solaire, éolienne ou hydraulique), améliorez votre véhicule, cultivez vos ressources et vivez en autonomie, seul ou jusqu’à quatre joueurs.

12 mai

Black Jacket (Cloud, Xbox Series X|S, portable et PC) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass] : le jeu vous plonge dans un jeu de cartes purgatoire où des âmes errantes misent leurs pièces pendant que le passeur attend sa part. Une revisite sombre et artistique du blackjack, où tricher est non seulement permis… mais encouragé.

Call of the Elder Gods (Cloud, Xbox Series X|S, portable et PC) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass] : voyagez aux confins du monde et mettez au jour des horreurs ancestrales dans cette aventure narrative à énigmes d’inspiration lovecraftienne, suite du très apprécié Call of the Sea.

Elite Dangerous (Cloud et console) [Game Pass Ultimate, Game Pass Standard] : prenez les commandes de votre vaisseau spatial et survivez dans une galaxie en constante évolution. Accumulez richesse et pouvoir, développez vos compétences et gagnez votre place parmi l’élite légendaire.

14 mai

DOOM: The Dark Ages (Cloud, Xbox Series X|S, portable et PC) [Game Pass Standard, Game Pass Ultimate, PC Game Pass] : préquelle de DOOM (2016) et DOOM Eternal, ce nouvel opus raconte l’origine cinématographique de la rage du DOOM Slayer. Incarnez ce dernier dans une guerre médiévale sombre et inédite contre les forces de l’Enfer.

Subnautica 2 (Game Preview) (Cloud, Xbox Series X|S, portable et PC) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass] : une aventure de survie sous-marine se déroulant sur une toute nouvelle planète extraterrestre. Jouez seul ou en coopération jusqu’à quatre joueurs, construisez des bases, fabriquez votre équipement et explorez les profondeurs pour percer leurs mystères.

19 mai

Forza Horizon 6 (Cloud, Xbox Series X|S, portable et PC) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass] : découvrez les paysages du Japon au volant de plus de 550 voitures réelles et devenez une légende de la course dans le plus vaste monde ouvert de la série Forza Horizon à ce jour. Jouez en accès anticipé dès le 15 mai et profitez de contenus supplémentaires avec l’Édition Premium.

Les jeux qui quittent le Xbox Game Pass le 15 mai 2026