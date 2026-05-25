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Konkr Pocket Block : Ayaneo dévoile la première console portable boostée à l’IA

2 min.
25 Mai. 2026 • 19:23
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Ayaneo revient sur le terrain du rétrogaming avec la Konkr Pocket Block, une nouvelle console portable verticale clairement inspirée de la Game Boy. Présentée lors d’une session vidéo par le patron de la marque, Arthur Zhang, cette machine se présente comme la « première console portable gaming avec IA ».

Un format compact pour séduire les fans de rétro

La Konkr Pocket Block reprend une silhouette verticale, avec écran tactile en haut, croix directionnelle, boutons physiques, gâchettes, haut-parleurs stéréo, port jack 3,5 mm et USB-C. Elle sera proposée en deux coloris, dont une version gris et blanc qui rappelle directement la console portable culte de Nintendo.

Ayaneo Console IA

Ayaneo n’a pas encore communiqué la fiche technique complète : ce qui signifie que l’on ne sait encore rien du processeur, de la mémoire, de la capacité de stockage et de l’autonomie. Le constructeur indique seulement que la machine tournera sous Android avec une interface personnalisée. La console devrait aussi profiter du nouvel émulateur maison récemment présenté par le fabricant.

L’argument IA reste à clarifier

Une machine attendue sous les 269 dollars

La promesse d’intelligence artificielle est le point le plus intriguant. Ayaneo affirme vouloir offrir une expérience « plus intelligente et plus immersive », mais sans vraiment expliquer si l’IA servira à l’optimisation des performances, à la gestion des jeux, à l’interface, aux recommandations ou à l’émulation (ou un peu de tout ça, rêvons un peu).

La Pocket Block sortira sous la marque Konkr, pensée comme l’offre plus abordable d’Ayaneo. Son prix devrait donc rester inférieur aux 269 dollars de la Pocket Vert, soit environ 230 euros. Un positionnement sans doute nécessaire dans un marché déjà rempli de consoles Android rétro, souvent beaucoup moins chères.

 

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