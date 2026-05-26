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KultureGeek Internet X/Twitter s’attaque aux comptes qui volent les vidéos pour gagner de l’argent
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X/Twitter s’attaque aux comptes qui volent les vidéos pour gagner de l’argent

3 min.
26 Mai. 2026 • 10:03
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X (ex-Twitter) durcit sa monétisation des créateurs pour limiter les gains des gros comptes qui republient des contenus récupérés chez d’autres utilisateurs sans les créditer comme étant la source. Le réseau social dit désormais repérer ces publications et attribuer les impressions au créateur d’origine, pas à l’agrégateur.

X Twitter Logo

Les impressions sont redirigées vers l’auteur original

Le changement vise un angle du programme de partage de revenus. En rémunérant l’engagement, X a aussi créé un intérêt direct à reposter très vite des vidéos virales ou à les reconditionner avant que l’auteur initial capte l’attention et les revenus associés.

Nikita Bier, responsable produit chez X, explique que le réseau social cible les comptes qui réuploadent des contenus venus de plus petits comptes pour profiter du système. La réponse de la plateforme consiste à identifier ces publications puis à affecter entièrement les impressions au créateur d’origine.

Pour les messages qui ajoutent un commentaire, X pousse plutôt vers ses outils natifs d’attribution. Nikita Bier recommande d’utiliser les fonctions « Partager la vidéo » ou « Repost » afin que le crédit reste attaché à la publication initiale.

Cette décision s’inscrit dans une offensive plus large contre les agrégateurs, dont le modèle repose souvent sur le recyclage rapide du travail d’autres comptes en vue d’un engagement monétisable.

Un exemple parmi tant d’autres

Nikita Bier a publiquement pointé Mario Nawfal, dirigeant d’IBC Group, un cabinet de conseil spécialisé dans les cryptomonnaies. Il se veut également l’animateur de la plus grande discussion en direct sur X avec environ 3,5 millions d’abonnés. Le cas porte sur une vidéo d’une journaliste d’ABC News réagissant à des tirs signalés à l’extérieur de la Maison Blanche.

Une note de communauté sous la publication dit que la vidéo a été reprise sans crédit. Nikita Bier a enfoncé le clou en demandant de ne pas réuploader la vidéo de l’auteur et d’utiliser les fonctions « Partager la vidéo » ou « Repost », avant d’ajouter que les revenus de Mario Nawfal avaient déjà été réduits de 90 % lors du cycle précédent.

Le principal intéressé a répondu que son compte utilisait toujours l’option de repartage vidéo, mais qu’elle ne fonctionnait pas pour les tweets longs. Une autre note de communauté a immédiatement contesté cette défense en listant d’autres publications sans crédit.

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