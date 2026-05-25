TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Promos [#BonPlan] Les promos High-Tech du 25 mai
Promos

[#BonPlan] Les promos High-Tech du 25 mai

11 min.
25 Mai. 2026 • 18:53
0

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

Deals Promos

🔥🔥 Si vous souhaitez suivre un produit en particulier en regardant les meilleurs prix sur internet et/ou être alerté dès qu’il atteint le prix souhaité ➡️ testez notre comparateur de prix pour produits High-tech et Électroménager 🔥

 

— 🔥 Nouveautés du jour —

  • HOT! Climatiseur Mobile Silencieux 9000BTU à 289,99€ au lieu de 1349€ sur @Amazon
  • Ventirad CPU Thermalright Peerless Assassin 120 Digital Black – Double tour, double ventilateur & écran numérique à 33,45€ sur @Amazon.es – livrable en France (Vendeur Tiers)
  • Carte Graphique Sapphire Pulse AMD Radeon RX 9070 XT Gaming 16 Go à 659,99€ sur @Amazon
  • PC Portable 14 » Apple Macbook Pro 14 » – 512 Go SSD, 16 Go RAM, Puce M5, Cpu 10 Cœurs, Gpu 10 Cœurs, Noir Sidéral à 1559€ sur @JoyBuy
  • Aspirateur robot et laveur de sols Dreame L40 Ultra A avec vidage automatique de la poussière à 351,94€ au lieu de 476,83€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • Pack Let’s Sing 2026 avec 2 micros sur PS5 & Xbox Series X -13.47€ jeu seul (via avantage carte fidélité) à 16,79€ au lieu de 40,29€ sur @E.Leclerc
  • Lecteur à distance PS Portal Midnight Black pour PS5 (Occasion – Comme Neuf) à 176,81€ sur @Amazon
  • Smartphone Nothing Phone (4a) 5G – 12/256 Go, Noir à 375,86€ au lieu de 429€ sur @Amazon.es – livrable en France
  • Mario + Lapins Crétins : Sparks of Hope sur Nintendo Switch à 15,48€ sur @E.Leclerc
  • Carte graphique MSI GeForce RTX 5070 12G Shadow 2X OC – 12GB GDDR7 à 569€ au lieu de 664€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • Ecran PC 27″ Lenovo Legion R27qe (Gen 2) – QHD, IPS, 200 Hz, 0.5ms MPRT, Câble DP, HDMI, AMD FreeSync à 151,25€ au lieu de 170,09€ sur @Amazon.de – livrable en France

 

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

  • 🔥 Pour un meilleur confort de lecture, notre App d’actualités iAddict v5 est disponible gratuitement sur iPhone, iPad et Apple Watch.

➡️ Accessoires / objets connectés :

➡️ Smartphones :

➡️ Tablettes / Liseuses :

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

  • Console Nintendo Switch 2 + Jeu Pokémon Pokopia – (Via 20€ fidélité) à 459,98€ sur @Auchan
  • Console Nintendo Switch 2 + Mario Kart World (via 30€ sur la carte fidélité) – Sélection de magasins à 414,90€ sur @Carrefour avec le code 12DRIVE10

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

  • SSD Interne Netac NVMe M2 – 1 To à 95,10€ sur @AliExpress avec le code FRSF15
  • SSD Interne 1 To Cusu CV3500M – TLC Gen3, M2 2230 NVMe, Compatible Steam Deck & Microsoft Surface Pro à 92,80€ sur @AliExpress avec le code FRSS13/CUSUSSD1

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

  • Vidéoprojecteur TCL C1 – 1080P, Dolby 8 W, Netflix Certifié, Google TV Intégré à 207,57€ au lieu de 279,88€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Boitier Multimédia Xiaomi TV Mi box S – 3ème génération, 32 Go (expédition France) à 36,51€ sur @AliExpress avec le code SRFR04
  • HOT! Barre de Son Sonos Beam Gen 2 – Dolby Atmos et contrôle Vocal, noir ou blanc à 379€ au lieu de 465,74€ sur @Amazon
  • TV 65″ Xiaomi TV A Pro 65 2026 – QLED 4K, HDR10+, Google TV à 405,58€ au lieu de 769,99€ sur @AliExpress avec le code ASFR60
  • TV 65″ Xiaomi A 65 2025 – LED, 4K UHD, HDR10, Google TV (Vendeur Xiaomi France) à 313,77€ sur @AliExpress avec le code ASFR55
  • TV 55 » Philips 55PUS7000/12 – 4K (139 cm), LED à 299,99€ au lieu de 349,99€ sur @Carrefour

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

  • Tapis de Souris Gaming Corsair MM300 Pro – 930×300 mm, Surface micro-maille, anti-éclaboussures, base antidérapante, 3 mm à 14,99€ au lieu de 29,86€ sur @Amazon
  • Clavier gaming mécanique sans fil Logitech G G515 TKL Lightspeed Noir (Linéaire) – GL Red à 65,99€ au lieu de 99,99€ sur @Fnac avec le code LOGI20

➡️ PC portables / PC fixes :

  • HOT! PC Portable 13″ Apple MacBook Neo – A18 Pro, Liquid Retina Display, 8 Go, 256 Go SSD, clavier Qwertz à 589€ au lieu de 673,03€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • 1 Lego acheté sur une sélection = le 2ème à moitié prix (le moins cher des 2) à sur @Amazon
  • HOT! PC Portable 13″ Apple MacBook Air avec Puce M5 à 999€ au lieu de 1150€ sur @Amazon
  • PC Portable Apple MacBook Pro Portable avec M5 Pro – CPU 15 cœurs et GPU 16 cœurs, 24 Go, SSD 1 to, Wi-FI 7 à 2249€ au lieu de 2492,69€ sur @Amazon
  • PC portable 14″ Lenovo Yoga Slim 7 14ILL10 U7 – OLED (1920 x 1200), Ultra 7 258V, 32 Go Ram, 1 To SSD (via 100€ Bonus Reprise) à 899,99€ au lieu de 1099,99€ sur @Boulanger
  • PC Portable 13″ Apple MacBook Air – Puce M5, 16Go RAM, 512Go SSD à 1099€ sur @Boulanger
  • PC portable 15,1″ Lenovo Legion 5 15IRX10 – OLED, i7 13650HX, 32 Go RAM, 1 To SSD, RTX 5070, Windows 11 à 1699,99€ au lieu de 1899,99€ sur @Fnac
  • PC portable 15,3″ Lenovo IdeaPad Slim 3 – Core i5-13420H, Ram 24 Go, SSD 1 To, Sans OS à 549,99€ au lieu de 799,99€ sur @Cdiscount avec le code PACMAN50
  • PC portable Gamer 17,3 » Lenovo LOQ 17IRX10 – FHD IPS 165hz, Core i7-13700HX, RTX 5060 115W, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Batterie 60Wh (Sans OS) à 1329,99€ au lieu de 1049,99€ sur @Cdiscount

➡️ Composants PC :

  • Carte Graphique Gainward GeForce RTX 5060 Ti Ghost 8GB à 322€ sur @Alternate
  • Carte Graphique Asus Prime Radeon RX 9070 XT OC Edition 16 Go Blanc ou Noir à 633€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • Processeur AMD Ryzen 7 7800X3D à 206€ sur @AliExpress avec le code ASFR30
  • Carte Graphique AMD Radeon RX 9060 XT OC Gaming Edition XFX Swift – 16GB GDDR6 à 429€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Carte mère Gigabyte B650M Aorus Elite – Compatible avec les processeurs AMD Ryzen 9000, VRM 12+2+2 phases, jusqu’à 8000 MHz DDR5 à 140€ sur @Alternate

➡️ Écrans PC :

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

🔥 Électroménager —

  • Trottinette électrique pliable iScooter i9 – 350W, 7.5 Ah, 30 km/h, Autonomie 25 km, Roues 8.5″ (Entrepôt EU) à 92,43€ sur @AliExpress avec le code FRSF10
  • Aspirateur Dyson Cinetic Big Ball Multifloor 2 (Via 50€ en crédit fidélité – Via sélection de retraits Drive) à 189,99€ sur @Carrefour avec le code 12DRIVE10

— 🔥 Divers —

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Cinema Interieur

Le CNC va durcir ses aides face à l’intelligence artificielle au cinéma

25 Mai. 2026 • 20:58
0 Geekeries

Les aides du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) autour de l’intelligence artificielle vont changer dans les...

Google Logo

L’Europe prépare une amende record visant Google et le DMA

25 Mai. 2026 • 20:43
0 Internet

La Commission européenne se dirige vers une amende record de plusieurs centaines de millions d’euros visant Google. La sanction, attendue...

Ayaneo console IA

Konkr Pocket Block : Ayaneo dévoile la première console portable boostée à l’IA

25 Mai. 2026 • 19:23
0 Jeux vidéo

Ayaneo revient sur le terrain du rétrogaming avec la Konkr Pocket Block, une nouvelle console portable verticale clairement inspirée de la...

squadron-42

Star Citizen dépasse le milliard de dollars de financement, mais reste toujours en accès anticipé

25 Mai. 2026 • 19:09
2 Jeux vidéo

Star Citizen vient de franchir un seuil quasi historique dans le jeu vidéo, soit plus d’1 milliard de dollars collectés (environ 855...

Drapeau France Tour Eiffel

Almerys piraté avec 15 millions de numéros de sécurité sociale volés

25 Mai. 2026 • 18:07
5 Internet

La cyberattaque subie par l’opérateur tiers payant Almerys pourrait dépasser de loin le seul vol de 15 millions de numéros de...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article YouTube Music : un bug sur iPhone empêche de jouer la musique suivante

YouTube Music : un bug sur iPhone empêche de jouer la musique suivante

25 May. 2026 • 20:24

image de l'article Le Canada invite Apple pour défendre le chiffrement après la loi C-22

Le Canada invite Apple pour défendre le chiffrement après la loi C-22

25 May. 2026 • 19:36

image de l'article iOS 26 : un bug sur iPhone occupe du stockage au changement d’avatar

iOS 26 : un bug sur iPhone occupe du stockage au changement d’avatar

25 May. 2026 • 18:48

image de l'article iPhone 17 : Apple place quatre modèles dans le top 5 mondial des smartphones les plus vendus

iPhone 17 : Apple place quatre modèles dans le top 5 mondial des smartphones les plus vendus

25 May. 2026 • 17:50

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site