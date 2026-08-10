Steam : un piratage entraîne le vol de données des clients européens

CEVA Logistics, le prestataire chargé d’expédier le matériel Steam (Steam Controller, Steam Deck ou Steam Machine) en Europe pour le compte de Valve, a fait l’objet d’une cyberattaque entre le 29 juillet et le 1er août, entraînant une fuite de données des clients européens. Les pirates ont eu accès aux noms, adresses, numéros de téléphone et adresses e-mails des clients, mais pas aux comptes Steam ni aux informations de paiement.

Une fuite de données chez le prestataire logistique de Valve

La cyberattaque a touché CEVA Logistics, l’entreprise qui gère les livraisons de matériel Steam pour Valve en Europe, et s’est déroulée sur une fenêtre allant du 29 juillet au 1er août. Face à cette intrusion, CEVA a isolé l’ensemble des systèmes concernés en les mettant hors ligne, tout en faisant appel à des enquêteurs externes pour évaluer précisément l’ampleur du vol de données.

Les données compromises incluent les noms, adresses, numéros de téléphone et adresses e-mail des clients, ainsi que le type et le prix des produits commandés, des informations que CEVA conserve habituellement jusqu’à 90 jours après chaque commande. Cette durée de rétention explique pourquoi l’ensemble des clients ayant passé commande sur cette période récente ont été concernés, même si tous n’ont pas nécessairement vu leurs données effectivement dérobées.

Les informations les plus sensibles restent en revanche hors de portée des pirates : aucune donnée de compte Steam, aucune information de paiement, aucun mot de passe ni code Steam Guard n’ont été compromis dans ce hack, ce qui dispense les utilisateurs de changer leur mot de passe Steam. Le risque principal reste néanmoins celui du phishing, Valve avertissant que ces informations personnelles pourraient être utilisées pour usurper l’identité de Steam ou d’un transporteur afin de tromper les clients concernés.

Les clients ont reçu un e-mail les alertant

Valve a envoyé un e-mail directement aux utilisateurs concernés pour les informer de l’incident, tout en notifiant les autorités de protection des données dans les pays touchés par la fuite. L’entreprise rappelle qu’elle ne traite jamais les demandes liées aux comptes par e-mail, via le chat sur Steam ou sur Discord, et que tout échange doit obligatoirement passer par le site help.steampowered.com.

Cette précision intervient alors que Valve maintient actuellement des réservations ouvertes pour les Steam Machine et Steam Controller, un contexte qui rend la vigilance des clients d’autant plus importante face aux tentatives d’usurpation.