Google remanie sa direction chargée de l’intelligence artificielle

Google annonce plusieurs modifications au niveau des dirigeants qui s’occupent de l’intelligence artificielle. Jeff Dean, 30e employé de Google et figure historique de l’entreprise, quitte son poste de directeur scientifique chez Google DeepMind pour co-fonder Discovery Loop. Demis Hassabis change également de poste.

Un remaniement pour l’IA chez Google

Demis Hassabis, jusque-là à la tête de Google DeepMind, devient le président de la division tout en accédant simultanément au poste de directeur scientifique d’Alphabet (maison-mère de Google), une double casquette qui lui permettra de continuer à conseiller la direction sur les questions stratégiques liées à l’intelligence artificielle générale. Koray Kavukcuoglu prend sa place en tant que vice-président de Google DeepMind et de directeur scientifique de l’IA, assurant la continuité opérationnelle de la division.

Sundar Pichai, le patron de Google, a annoncé ces changements de direction alors même que Google Cloud enregistre sa meilleure performance trimestrielle depuis longtemps, avec un chiffre d’affaires de 24,8 milliards de dollars au deuxième trimestre, en hausse de 82 % sur un an. Cette croissance, portée directement par la demande en intelligence artificielle et en puces TPU, dépasse largement les performances de ses deux principaux concurrents sur ce trimestre : Amazon Web Services (AWS) a progressé de 37 % sur la même période, là où Microsoft Azure a enregistré une croissance de 43 %. Google Cloud, avec ses 82 % de croissance, distance nettement les deux géants du secteur.

Demis Hassabis continue par ailleurs de piloter Isomorphic Labs, sa structure dédiée à la découverte de médicaments par IA, où il a résumé sa vision en affirmant que « la première application de l’IA devrait être d’améliorer la santé humaine ». Discovery Loop, la nouvelle entreprise fondée par Jeff Dean, vise pour sa part à « construire des systèmes IA qui agissent comme une force profondément positive pour l’humanité », une mission qui la place en concurrence indirecte avec les ambitions affichées par Google lui-même.