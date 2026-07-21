Google va indiquer si une publicité a été créée par IA

Google déploie un nouveau bouton « Comment cette publicité a été créée » dans My Ad Center afin d’indiquer si telle ou telle publicité a été créée ou non avec de l’intelligence artificielle. Le géant du Web distingue deux niveaux de divulgation selon l’origine de l’outil utilisé pour créer la publicité.

Cette nouvelle option s’ajoute aux fonctions déjà existantes dans My Ad Center qui permettait déjà de bloquer une publicité, de la signaler ou de consulter les informations sur l’annonceur. Google applique le signalement automatiquement lorsque la publicité a été générée avec ses propres outils publicitaires IA génératifs, sans aucune action requise de l’annonceur.

La logique change par contre pour les publicités créées avec des outils tiers. Dans ce cas, c’est à l’annonceur de signaler volontairement l’usage de l’IA et Google ne vérifie pas les publicités créées hors de ses propres outils. Ce système repose ainsi sur la bonne foi des annonceurs externes, un point qui distingue nettement les deux mécanismes.

L’intelligence artificielle facilite la création publicitaire en automatisant les processus et en réduisant les coûts, ce qui explique la multiplication des contenus générés par IA dans les campagnes. Sans explication appropriée, ces publicités présentent un risque de tromperie pour les utilisateurs, une dérive que Google interdit formellement dans sa politique publicitaire.

Meta propose un mécanisme comparable avec son label « Info AI », intégré dans la section « À propos de cette publicité ». Certains pays imposent en outre des obligations légales locales de divulgation de l’IA, indépendamment des règles fixées par les plateformes elles-mêmes.

Déjà le cas avec les pubs électorales

Google avait déjà proposé une obligation pour les publicités politiques dès 2024, un précédent qui a préparé l’extension du dispositif à l’ensemble des pubs. L’entreprise met également à disposition SynthID et C2PA, deux outils capables de repérer les contenus de type deepfake. Cette nouvelle fonctionnalité s’inscrit dans la continuité de ces mesures de transparence, tout en conservant un contrôle entre les contenus créés avec les outils IA Google et ceux produits ailleurs.