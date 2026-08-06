Piratage d’Intermarché : une enquête ouverte après le vol de données des clients

Intermarché a été victime d’une cyberattaque ayant exposé les données personnelles de ses clients utilisant le drive pour faire leurs courses. Aujourd’hui, le parquet de Paris annonce ouvrir une enquête.
Sur les 2 millions de clients qui utilisent les 1 969 points de retrait d’Intermarché Drive, environ 300 000 ont vu leurs informations personnelles compromises lors de ce piratage. Les pirates ont eu accès aux noms, prénoms, numéros de téléphone, adresses postales, dates de naissance, numéros de carte de fidélité ainsi qu’aux informations relatives aux commandes passées en ligne.
Les données bancaires, les cagnottes, les mots de passe et les adresses e-mail des clients n’ont en revanche pas été touchées par cette fuite. Cette distinction entre les données exposées et les données préservées explique en partie la nature des consignes de sécurité transmises ensuite par l’enseigne à ses clients.
L’affaire a émergé après la publication d’informations par les pirates sur un forum spécialisé, ce qui a conduit le parquet de Paris à ouvrir une enquête pour atteinte à un système automatisé de données, confiée à la brigade de lutte contre la cybercriminalité, comme l’a confirmé l’AFP. Cette attaque contre le groupement Mousquetaires s’ajoute à une série de piratages qui frappent les grandes surfaces françaises depuis deux ans, un phénomène qui touche régulièrement le secteur de la distribution.
Face à cette intrusion, Intermarché a engagé plusieurs actions en parallèle :
Ces mesures visent à limiter les conséquences directes de la fuite pour les clients, dans un contexte où les données non financières restent exploitables par des tentatives d’hameçonnage ciblées, même en l’absence d’informations bancaires dérobées.
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Un juge du Nouveau-Mexique a condamné Meta à payer 567 millions de dollars dans une affaire sur les méfaits des réseaux...
Nintendo a vendu 3,82 millions de Switch 2 au premier trimestre de son exercice fiscal décalé (avril à juin dans notre calendrier),...
L’acteur australien Uli Latukefu, révélé par la série Young Rock, a été choisi pour incarner Ganondorf, le...
OpenAI annonce abandonner les limites de conversations textuelles pour les comptes ChatGPT gratuits et ceux avec l’abonnement Go, tout en...
Reddit annonce Rules Hub, un outil de modération s’appuyant sur l’intelligence artificielle, destiné à remplacer...
7 Aug. 2026 • 9:10
6 Aug. 2026 • 22:40
6 Aug. 2026 • 20:58
6 Aug. 2026 • 19:55