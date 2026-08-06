Piratage d’Intermarché : une enquête ouverte après le vol de données des clients

Intermarché a été victime d’une cyberattaque ayant exposé les données personnelles de ses clients utilisant le drive pour faire leurs courses. Aujourd’hui, le parquet de Paris annonce ouvrir une enquête.

Sur les 2 millions de clients qui utilisent les 1 969 points de retrait d’Intermarché Drive, environ 300 000 ont vu leurs informations personnelles compromises lors de ce piratage. Les pirates ont eu accès aux noms, prénoms, numéros de téléphone, adresses postales, dates de naissance, numéros de carte de fidélité ainsi qu’aux informations relatives aux commandes passées en ligne.

Les données bancaires, les cagnottes, les mots de passe et les adresses e-mail des clients n’ont en revanche pas été touchées par cette fuite. Cette distinction entre les données exposées et les données préservées explique en partie la nature des consignes de sécurité transmises ensuite par l’enseigne à ses clients.

Le parquet de Paris ouvre une enquête

L’affaire a émergé après la publication d’informations par les pirates sur un forum spécialisé, ce qui a conduit le parquet de Paris à ouvrir une enquête pour atteinte à un système automatisé de données, confiée à la brigade de lutte contre la cybercriminalité, comme l’a confirmé l’AFP. Cette attaque contre le groupement Mousquetaires s’ajoute à une série de piratages qui frappent les grandes surfaces françaises depuis deux ans, un phénomène qui touche régulièrement le secteur de la distribution.

Face à cette intrusion, Intermarché a engagé plusieurs actions en parallèle :

Le dépôt d’une plainte auprès des autorités compétentes.

La notification de l’incident à la CNIL, comme l’exige la réglementation sur la protection des données.

L’envoi d’un e-mail à l’ensemble des clients concernés pour les informer de la fuite.

La transmission de consignes de sécurité destinées à limiter les risques de phishing, notamment sur les liens suspects reçus par e-mail ou SMS.

Ces mesures visent à limiter les conséquences directes de la fuite pour les clients, dans un contexte où les données non financières restent exploitables par des tentatives d’hameçonnage ciblées, même en l’absence d’informations bancaires dérobées.